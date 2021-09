Riqueza de clubes-estado amenaza jerarquías en la Champions

en los cuartos de final de 2020.

No se puede contestar aún si podemos o no ganar la Liga de Campeones, dijo Ronald Koeman, el técnico del Barí§a. "El Chelsea ganó el año pasado y no estuvo entre los favoritos al inicio. Es una pregunta que no se puede contestar.

LA PRUEBA DEL MADRID

El Inter de Milán recibe al Real Madrid, 13 veces campeón de Europa, en otro intrigante partido de la primera fecha, por el Grupo D el miércoles. Aunque Mbappé no se marchó a España, el técnico merengue Carlo Ancelotti ha revolucionado una delantera que se había apagado en los últimos meses del ciclo de Zinedine Zidane. El brasileño Vinicius Junior se ha destapado como goleador y su velocidad abre más espacios para Karim Benzema.

Otro partido de campanillas tendrá como protagonistas al Liverpool y el Milan, clubes que entre sí acumulan 13 Copas de Europa, en Anfield por el Grupo B el miércoles.

