Cristiano inicia el sábado su 2do periodo con el United

Cristiano Ronaldo ha estado presionando al técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, para que lo incluya en la alineación titular en su primera actuación de su segundo periodo con el club de la Liga Premier.

Solskjaer no cederá nada.

Él definitivamente estará en la cancha en algún momento, afirmó Solskjaer el viernes, un día antes que el astro portugués regrese a Old Trafford para un partido de la Premier frente al Newcastle luego de su inesperada salida de la Juventus.

Cristiano ha entrenado con el United desde el martes, después de pasar la pretemporada con la Juve y haber jugado con Portugal como titular en un partido de las eliminatorias para la Copa del Mundo ante Irlanda la semana pasada. El delantero anotó dos goles cerca del final para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en partidos de selección con 111.

Solskjaer jugó al lado de Cristiano en el primer periodo del portugués con el United, de 2003 a 2009, y dijo que él de antemano está subiendo el nivel en los entrenamientos.

Sabemos lo que él ha logrado en su carrera, pero viene aquí a lograr más y a exigir, destacó Solskjaer, en una videollamada, sobre el cinco veces jugador del año. Eso es lo que él hace ”ha vivido su vida con la disciplina de un jugador de élite.

No hay lugar dónde esconderse cuando se tiene a ganadores como él. Uno no puede llegar al entrenamiento y dar el 95% y no estar enfocado. Eso es lo que él exige a sí mismo y a los demás.

Solskjaer dijo que espera que Cristiano juegue al máximo nivel hasta los 40 años, al igual que otra leyenda del United, Ryan Giggs.

No obstante, advirtió que no espera al mismo Cristiano que llegó por primera vez al United siendo un espigado extremo adolescente de 18 años.