Argentina planea fiesta con hinchas y sumar ante Bolivia

pero el reciente 1-1 ante Colombia en La Paz y la caída 4-2 ante Uruguay en Montevideo pusieron en duda la continuidad del estratega.

En una eliminatoria lo más importante siempre es sumar, independiente si es casa o visitante. Veo que estamos en una competencia de altísimo nivel, que se nota del primero al último una diferencia mínima y creo que todos tienen condiciones de clasificar todavía, esto recién está empezando, afirmó el delantero Marcelo Moreno Martins, máximo goleador histórico de Bolivia con 26 tantos.

El atacante del Cruzeiro de Brasil, que además es el máximo goleador de estas eliminatorias con ocho conquistas, brindó un fuerte respaldo a Farías: Tengo buena relación con el profesor, me siento muy cómodo y con mucha confianza con él. Ha ido el entrenador que me ha hecho hacer más goles en selección, destacó. Yo no decido... mi respeto al profesor César, hace un buen trabajo y se dedica a mejorar lo que hay en Bolivia.