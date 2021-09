Prescott se declara listo para Brady y los Bucs

Dak Prescott está a una semana de jugar por primera vez desde que el quarterback estrella de los Cowboys sufrió una terrible lesión de tobillo hace casi 11 meses.

Ha tenido poco tiempo de entrenamiento y nula actividad en juegos de pretemporada para ayudar en su recuperación.

Pese a ello, quiere que le pongan enfrente a Tom Brady y a los campeones del Super Bowl, los Buccaneers de Tampa Bay.

Definitivamente estoy listo", dijo Prescott el viernes. He trabajado muy duro para llegar a este punto. Ya sea hace meses, rehabilitando el tobillo, hasta las últimas (semanas) manteniendo los pies trabajando mientras dejaba descansar mi brazo".

Prescott comenzaba a llevar al límite su tobillo reparado dos veces mediante cirugías, cuando sufrió una distensión en el hombro derecho en los primeros días del campo de entrenamiento en California. Se tuvo que conformar con repeticiones mentales de las jugadas junto a su ofensiva durante un mes, antes de que le permitieran lanzar nuevamente con fuerza la semana pasada.

Ahora los Cowboys dicen que no hay limitantes para el Novato Ofensivo del Año en 2016 y mientras el equipo se prepara para su rutina en la semana previa al partido inaugural de la temporada, el 9 de septiembre en Tampa.

Hay que darle crédito por el proceso de trabajo que ha tenido. No es como que se sentara atrás y no hiciera nada mientras no estuvo lanzando. Se mantuvo encima de su trabajo con los pies. Su acondicionamiento no podría ser mejor"; dijo el entrenador Mike McCarthy.

Prescott no sabe si el haber lanzado tanto el balón mientras se recuperaba de la fractura y dislocación compuesta del tobillo lo llevó a tener problemas con el hombro en el arranque del campo de entrenamiento. A pesar de ello, cuando recibió autorización de lanzar con fuerza de nuevo, Dak no se preocupó por limitar la velocidad o la frecuencia de sus pases.

Pienso que así es como juego el deporte", dijo Prescott. Solo quiero estar en el campo y aprovechar el momento, lanzando pases, sin pensar en ello. Sólo hacer las jugadas que se tienen que ejecutar.

Así, después de dos días y de darme cuenta que no había efectos y que no estaba adolorido, me he mantenido apegado al plan y está resultando bien. ¡Sí, desde el hombro, a la pierna y mi mente, estoy listo para jugar!

A días de regresar a jugar de nuevo, Prescott no quiere decir que ha vivido una pesadilla en los últimos 10 meses desde que salió en el carro de las desgracias, llorando, después de su lesión en el tobillo. Pero dice que el tiempo no se detuvo.