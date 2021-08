Santiago Muñoz deja a Santos y ficha con el Newcastle inglés

El juvenil delantero mexicano Santiago Muñoz dará el salto al fútbol inglés tras ser cedido a préstamo al Newcastle, procedente del Santos Laguna.

Muñoz, de 19 años y quien debutó primera división hace menos de un año fue cedido a préstamo por 18 meses con opción a compra definitiva, informaron ambos clubes el martes.

Santos me ayudó a cumplir mi sueño, me voy, pero mi corazón se queda aquí, dijo Muñoz, citado en un comunicado del club mexicano. Las oportunidades que me dio Santos, son algo que nunca voy a olvidar porque marcaron mi vida.

Muñoz, quien debutó en la máxima categoría el 25 de octubre del año pasado, nació en El Paso, Texas, pero decidió representar a México y participó en el torneo preolímpico de la CONCACAF, aunque más tarde quedó fuera de la lista final del seleccionado que ganó la medalla de bronce en los Juegos de Tokio 2020.

Antes había jugado cuatro partidos con la selección mexicana Sub17 en el Mundial Sub17 de Brasil 2019, donde el equipo mexicano quedó subcampeón.

Nos llena de orgullo que jugadores desarrollados bajo nuestra filosofía estén disfrutando exitosas carreras, dijo Dante Elizalde, presidente del equipo. Todos le deseamos la mejor de las suertes en Inglaterra.

Muñoz es el segundo jugador que Santos transfiere al fútbol europeo en los últimos años. En agosto del 2020, el zaguero Gerardo Arteaga fichó con el GENK de la liga belga.