Patriots se desprenden de Newton, Jones sería el QB titular

Los Patriots dieron de baja el martes al quarterback Cam Newton, despejando el camino para que el novato Mac Jones inicie la temporada como el mariscal de campo titular de Nueva Inglaterra, según una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada dado que el equipo no ha comunicado oficialmente la decisión.

El descarte de Newton trascendió horas antes del plazo que tienen los equipos de la NFL para dejar sus planteles en 53 jugadores. También pone abrupto final al ciclo de Newton en Nueva Inglaterra.

Newton tuvo marca de 7-8 como titular de los Patriots, en la primera temporada del equipo tras la salida de Tom Brady a los Buccaneers de Tampa Bay. Nueva Inglaterra cerró el año con foja de 7-9.

Newton fue el titular en los tres juegos de pretemporada, pero se perdió cinco días de entrenamientos previo a la última exhibición contra los Giants de Nueva York el domingo debido a un mal entendido" sobre los protocolos de COVID-19 de la NFL. Tuvo que cumplir con el requisito de alejarse cinco días del equipo, el cual los jugadores no vacunados tienen que acatar, después de acudir a una cita médica fuera de la ciudad.

En cambio, Jones se destacó durante la temporada al demostrar que tenía la capacidad para comandar la ofensiva y recuperarse de errores. También se ganó el respeto de los veteranos.

El entrenador en jefe Bill Belichick reconoció, cuando Newton se ausentó por los protocolos COVID-19, que a Jones se le había abierto una oportunidad. El novato la aprovechó, rindiendo bien durante la primera de dos prácticas conjuntas con los Giants.

Estaré listo para que cuando llegue mi momento", dijo Jones tras la victoria 22-20 sobre Nueva York el domingo.

Aunque no fue titular en la pretemporada, Jones acumuló 107 snaps contra 38 de Newton.

La decisión de los Patriots podría marcar la segunda vez en la NFL desde la fusión que más de dos quarterbacks novatos sean titulares al inicio de la campaña.

Trevor Lawrence ya recibió la designación en Jacksonville. Zach Wilson se perfila para ser el titular de los Jets de Nueva York. Jones abriría por Nueva Inglaterra en la primera semana contra Miami, el 12 de septiembre.

Cinco quarterbacks novatos fueron titulares en la primera fecha de 2012.