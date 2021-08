Murray le pierde el respeto a Tsitsipas por visitas al baño

no le gustó en lo absoluto.

Murray ya tenía suficiente lidiando con el calor y humedad del lunes. También es alguien con 34 años de edad, con una cadera artificial. Y es el actual número 112 del ránking tras una serie de problemas físicos. Durante un momento del duelo, se fue al piso tras perder el balance, mojando la superficie con su copioso sudor.

Y con un duelo que se extendió a 4 horas y 48 minutos, Murray se irritó sobremanera cuando Tsitsipas pidió una pausa para recibir atención médica y luego se tomó una prolongada visita al baño tras el cuarto. Después de sucumbir 2-6, 7-6 (7), 3-6, 6-3, 6-4 en un vibrante trámite, Murray se quejó sobre lo que consideró como tretas impropias de Tsitsipas, proclamando: He perdido el respeto por él.

Esto no tiene sentido y él lo sabe también, dijo Murray.

Al ser informado del enojo de Murray, el griego que acaba de cumplir 23 años respondió: Si hay algo que me tiene que decir, pues tendríamos que hablarlo entre los dos para poder entender qué es lo que se hizo mal".

Yo no he quebrantado ninguna regla, añadió. Y no tengo nada contra él. Absolutamente nada.

El duelo generacional brindó un toque de intriga al inicio del primer Grand Slam, disputándose con público y permitiendo máxima capacidad. La concurrencia combinada para las dos sesiones fue de 53.783, un año después que se prohibió la presencia de espectadores con boletos debido a la pandemia de coronavirus.

Las eliminaciones de Murray, el campeón de 2012, y Marin Cilic, el ganador de 2014 que tuvo que abandonar por lesión en el quinto set ante Philipp Kohlschreiber, el único hombre en el cuadro tras el primer dueño que presume de una corona de Grand Slam es el número uno mundial Novak Djokovic.

El serbio debutará la noche del martes al poner en marcha su intento de romper el récord masculino de 20 títulos de Grand Slam, que por ahora comparte con Roger Federer y Rafael Nadal. También busca convertirse en el primer hombre desde Rod Laver en 1969 que conquista los cuatro grandes en mismo año.

Murray demostró que aún puede batirse con los mejores del mundo. También ser irascible al percibir una conducta impropia del adversario.

Tras sufrir el quiebre el saque y quedar abajo 2-0 en el quinto set, Murray dijo a voz viva en la cancha: Nunca me había tomado tanto en el baño.

Murray sostuvo después que las interrupciones incidieron en el resultado.

Es decepcionante, porque creo que eso influyó, dijo. No digo que hubiera ganado, pero ha afectado.