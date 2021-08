Michigan derrota a Ohio por el título de la Little League

Jackson Surma caminó en dos ocasiones al plato con corredores en posición de anotar en el juego más importante de su joven vida. Las dos veces estuvo a la altura.

Surma remolcó cuatro carreras y Ethan Van Belle ponchó a ocho en la victoria 5-2 de Michigan sobre Ohio, en el juego por el título de la Serie Mundial de la Little League (LLWS, por sus siglas en inglés).

La primera vez, sabía que tenía corredores en segunda y tercera", dijo Surma. No había dos outs, de modo que necesitaba algo para jugar. Me lanzó una curva, la esperé y la envié a la izquierda. La segunda vez me lanzó una recta y fui a por ella.

El equipo consiguió su primer título del torneo juvenil para el estado de Michigan desde 1959.

Estamos emocionados de que nos mencionen con ellos, dijo el mánager Rick Thorning. Estar en ese grupo y decir que un equipo de Michigan ganó la LLWS, sigue sin sonar correcto cuando lo dices.

Tanto Michigan como Ohio son de la región de los Grandes Lagos, y era la primera vez que dos clubes de la misma región se disputaban el título. Eso es porque, por primera vez desde 1975, no había equipos internacionales en el torneo debido a las restricciones asociadas a la pandemia del COVID-19. La organización permitió que compitieran dos equipos de cada región estadounidense para cubrir las 16 plazas.

La pandemia también supuso estrictos límites al público, con apenas 1.017 personas en las gradas el domingo. La famosa colina tras el estadio Lamade estaba casi vacía.