FIFA: Recurso de España contra convocatorias fue rechazado

El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó un recurso presentado por la Liga española para anular la obligación de liberar a sus jugadores para disputar los partidos de la Copa Mundial en Sudamérica, con escaso tiempo de descanso antes de reincorporarse a los clubes.

Mientras que la entidad rectora del fútbol mundial afirmó el domingo que la decisión confirmó la legalidad de la decisión de la FIFA, no quedó claro de inmediato si el dictamen del TAS se enfocó únicamente en la admisibilidad del caso presentado por los clubes españoles.

El TAS informó a The Associated Press que el razonamiento para sustentar la resolución aún no han sido comunicado, pero confirmó el rechazo de la apelación y medidas cautelares provisionales contra la FIFA" por parte de La Liga. La FIFA no pudo ofrecer una aclaración de inmediato.

La FIFA extendió la ventana internacional de septiembre para que las selecciones sudamericanas disputasen un tercera fecha de las eliminatorias a solo dos días de la reanudación de la actividad en las ligas europeas.

Las ligas en Inglaterra, España, Italia y Francia han criticado a la FIFA por ordenar a los jugadores viajar para una triple fecha en Sudamérica.

En respuesta al fallo del TAS, la Liga española solicitó aplazar dos partidos de la cuarta jornada de su campeonato: Sevilla-Barcelona y Villarreal-Alavés.

La Liga también prometió seguir con los procedimientos puestos ante diversas instancias judiciales, "en marcha en los diversos organismos judiciales ya que la decisión de FIFA sobre la alteración del calendario internacional trasciende el problema ocasionado en esta ocasión, ya que es una plena declaración de intenciones de intervenir en las autonomías de las ligas nacionales de forma indirecta, en un claro abuso de derecho.

Sin embargo, la Liga puso a disposición de los clubes vuelos chárters para el desplazamiento de los jugadores convocados tras el término de los partidos.

La Liga recordó que los jugadores convocados recién se reincorporarán a sus clubes el viernes 10 de septiembre, después de haber disputado tres partidos, y tendrían que jugar el sábado o el domingo, siendo evidente que no estarían en disposición de poder competir en igualdad de condiciones con sus clubes.

También apuntó volveremos a enfrentarnos a este sinsentido durante la novena fecha de la Liga en octubre.

Los clubes ingleses informaron a sus jugadores de países en la lista roja del gobierno del Reino Unido, entre ellos todos los de Sudamérica, que deberán cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días en un hotel.

Varios jugadores habían desafiado la negativa de los clubes. Tanto el volante chileno Arturo Vidal (Inter de Milán) como el arquero argentino Emiliano Martínez (Aston Villa) comunicaron en sus redes sociales que se trasladaban a Sudamérica.