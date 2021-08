Andreescu, Barty, Sabalenka, candidatas al título en US Open

Ash Barty no estaba en la cancha sino en el diván. Bianca Andreescu tampoco jugó el US Open el año pasado. Aryna Sabalenka sí, pero duró poco.

Las tres estarían entre las candidatas principales a despojar a Naomi Osaka del título individual femenino en el último Grand Slam del año, que comienza el lunes.

Andreescu es la única de las tres que ha tenido algún éxito en Flushing Meadows, al derrotar a Serena Williams en su debut en el US Open a los 19 años. (Williams, con 23 títulos de Grand Slam, estará ausente este año, ya que se recupera de un desgarro muscular en la pierna derecha.)

Pero parece solo cuestión de tiempo para Barty y Sabalenka, las dos primeras preclasificadas. Osaka es la número tres.

Barty viene de ganar su segundo título de Grand Slam en Wimbledon, al que sumó uno en cancha dura en Cincinnati.

Ha pasado mucho tiempo desde que he estado en Nueva York, dijo la australiana. Esta semana va a ser emocionante, con la presencia de fans. Eso le dará mucha energía a este torneo. Este torneo florece con la energía. No veo la hora de comenzar.

El año pasado optó por no jugar el US Open porque no salió de Australia durante la pandemia y ni siquiera lo vio por TV debido a la diferencia horaria.

Barty pasó la mayor parte del tiempo tranquilamente en su casa antes de regresar a los entrenamientos en octubre.

Ahora lleva meses de viaje, sin regresar a Australia desde que llegó a Estados Unidos para el torneo en canchas duras de Miami en marzo, donde derrotó a Sabalenka y Andreescu y obtuvo uno de sus cinco títulos de este año.

Pienso que ha tenido un año increíble. Es bueno ver a alguien jugar de manera tan consecuente, dijo Osaka.

Al igual que Barty, Sabalenka nunca ha superado la cuarta ronda. La bielorrusa de 23 años, que tiene problemas de confianza en los grandes torneos, perdió en la segunda ronda el año pasado.

Pero las conversaciones con su psicóloga la han ayudado, y llegó a la semifinal de Wimbledon, donde la derrotó Karolina Pliskova.

Apenas ahora empiezo a hablar honestamente (con la psicóloga) sobre los Grand Slam, dijo Sabalenka. Le digo que todos mis problemas con los Grand Slam es en realidad tenía miedo.

Pliskova, finalista del US Open 2016, es la cuarta preclasificada, y la finalista de 2019 Elina Svitolina es la quinta. Las sigue Andreescu, quien desde su victoria en Nueva York ha sufrido varias lesiones y no ha logrado pasar la segunda ronda en un Grand Slam.

Se me puso la piel de gallina cuando salí al )estadio) Armstrong el primer día. Me sentí cono en 2019. Es lindo tener esas sensaciones al comenzar un torneo, dijo Andreescu. Me siento bien, estoy sana, todo está bien.