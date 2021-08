James adopta actitud conciliadora con selección de Colombia

En actitud conciliadora, James Rodríguez aseguró el miércoles que no pasa nada con nadie" del cuerpo técnico de la selección de Colombia, de la que sigue excluido.

Y pese a no formar parte de otra convocatoria, el astro deseó éxitos al equipo en los encuentros ante Bolivia, Paraguay y Chile, correspondientes a la eliminatoria del Mundial de 2022.

James, hasta hace poco hombre clave en la selección, no figuró entre los 28 futbolistas anunciados el martes por el técnico Reinaldo Rueda para estos compromisos de Colombia. Tampoco se le convocó para los anteriores duelos clasificatorios frente a Perú y Argentina ni para la Copa América.

Tras aquella exclusión y en la antesala de la Copa América, James había criticado a Rueda, cuestionando su versión de que el futbolista no se encontraba en condiciones físicas óptimas y de que por eso había quedado fuera del plantel.

Ahora, el astro rechazó que existan fricciones.

Quiero darles una buena energía a los convocados y al cuerpo técnico. No tienen nada contra mí, ni yo contra ellos... Espero que puedan conseguir los nueve puntos para ir al Mundial. Desde lejos les mando buena energía para que hagan 3 partidos buenos para que Colombia gane. No pasa nada con nadie, no tengo nada en contra de nadie. Soy fan de la selección Colombia, super hincha, manifestó en su cuenta de Twitter:.

La estrella de 30 años reanudó prácticas el lunes y su permanencia en el Everton de la liga inglesa parecía incierta, en medio de versiones sobre su inminente paso a otro club. Dolencias recurrentes en las pantorrillas han afectado su carrera.

James, goleador con seis tantos en el Mundial de 2014, se había ganado algunas críticas tras sus comentarios previos a la Copa América, donde Colombia se llevó el tercer lugar.

Para la gente que está viendo quiero que no vean esto como algo que va a crear polémica o controversia. Que lo vean como un espacio para compartir con todos, que me vean como alguien que quiere compartir tiempo libre con ustedes. Voy a seguir en Twitch, ahora menos que estoy entrenando, pero quiero que lo vean como un tiempo para compartir con ustedes, indicó.