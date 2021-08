América gana 2-0 a Tijuana y se afianza en el liderato

lo inscribió la semana pasada en lugar del argentino Leo Suárez, quien sufrió una lesión que lo dejó sin opción de jugar este torneo.

El estratega argentino Santiago Solari no pudo estar en la banca de los azulcremas luego de que horas antes fue atendido en un hospital debido a un problema en un oído y haber tenido náuseas; su sitio lo ocupó Santiago Sánchez.

PUMAS CELEBRA SU PRIMERA VICTORIA

Con un par de goles en el complemento, los Pumas finalmente consiguieron su primera victoria al vencer en casa 2-0 al Puebla.

El extremo ecuatoriano Washington Corozo abrió la cuenta a los 74 minutos, apenas 12 de haber ingresado de cambio. La segunda anotación fue obra del atacante argentino Juan Ignacio Dinenno al transformar un penal por una falta sobre Corozo.

La victoria permitió a los universitarios saltar provisionalmente a la 13ra posición con cinco unidades.

Puebla, sin triunfos en la campaña, marcha en la 16ta plaza con tres puntos.

Pumas apenas había marcado un gol antes de este duelo en la peor ofensiva de la competición.

El mediocampista Leonel López estuvo muy cerca de remecer las redes por los universitarios con un cobro de tiro libre que fue desviado por el arquero paraguayo Antony Silva en los primeros minutos del complemento.

Después llegó la ocasión que Corozo mandó a las redes con un disparo a media altura que engañó a Silva.

Dinenno se encargó de poner cifras definitivas tras un penal que fue señalado luego que el árbitro Brian González recurrió a la revisión de video. Fue el primer tanto de Dinneno con los universitarios desde el pasado 4 de abril, cuando marcó en la 13ra fecha del pasado Clausura ante Pachuca.

TUCA FERRETTI SIGUE SIN VICTORIA

Luis Arcadio García (84™) marcó el tanto con el que Necaxa se impuso 1-0 a Ciudad Juárez, con lo que el veterano estratega brasileño Ricardo Tuca Ferretti sigue sin celebrar una victoria como timonel del conjunto fronterizo.

Ferretti asumió el mando de Bravos para esta campaña luego de su paso por Tigres, con los que conquistó cinco de las siete coronas como técnico en su trayectoria en la liga mexicana.

PACHUCA GANA DE VISITA

El argentino Gustavo Cabral (20) y Luis Chávez (76) lograron los tantos para que Pachuca venciera como visitante 2-0 a Querétaro, que junto con Ciudad Juárez, Puebla y Tijuana forma parte de los únicos equipos sin triunfos en el curso.

Una vez concluida la 6ta jornada, América lidera con 16 puntos; le siguen León con 13; Tigres y Toluca con 11; Monterrey con 10; Cruz Azul, Atlas y Necaxa con 9; Santos; San Luis y Mazatlán con 8; Pachuca y Chivas con 6; Pumas con 5; Puebla y Querétaro con tres y Ciudad Juárez y Tijuana con dos.

La 7ma jornada comenzará el viernes 27 con los duelos Puebla vs. Querétaro, Mazatlán vs. San Luis y Tijuana vs. Monterrey; seguirá el sábado 28 con el Chivas vs. Necaxa, Tigres vs. Atlas y León vs. América; concluirá el domingo 29 con Toluca vs. Pumas, Santos vs. Ciudad Juárez y Cruz Azul vs. Pachuca.