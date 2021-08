Rahm, feliz con un golpe de ventaja; no así con formato

Jon Rahm es a sus 26 años lo suficientemente joven para que la Copa FedEx sea una parte importante de la Gira de la PGA para su carrera. El español está en una etapa en que persigue sus sueños, por lo que ganar el trofeo significaría mucho para él.

Pero simplemente no le agrada la forma en la que funciona esta etapa de la campaña, así que construir una ventaja de un golpe el viernes en el Northern Trust fue sólo un recordatorio de que jugar un gran golf no significa mucho sin un gran final.

No me gusta. No creo que sea justo, dijo Rahm el viernes después de otra ronda libre de bogeys en el Liberty National, que lo tiene con 67 golpes, 4 bajo par, para tener una ventaja de un impacto sobre Tony Finau.

Lo que no tiene sentido para Rahm es que alguien que podría ganar todos los torneos de la postemporada tendría posibilidades de terminar luego con un fracaso en el Tour Championship.

Puedes terminar con un final realmente malo, comentó.

La Gira ha tratado de crear dramatismo entre varios jugadores en el evento final. Ésta es la postemporada y el ejemplo citado fue el de los Patriots de Nueva Inglaterra, que terminaron con récord perfecto en temporada regular de la NFL y luego perdieron el Super Bowl.

Rahm tenía una respuesta para ello también. Aún así terminaron en segundo lugar", dijo.

Por ahora, Rahm sólo se puede preocupar por el torneo actual y aunque ha producido grandes tiros y ha salvado otros para alcanzar 130 golpes, 12 bajo par, puede salir con las manos vacías.

Aunque no lo crean, tuve una cantidad justa de malos tiros hoy. Casi como ayer, y fui capaz de tener un par de buenos... De cara al fin de semana, definitivamente tuve que compensar algunos de esos errores".

Finau tiró 64 con un bogey en el hoyo final, mientras trata de asegurar otro lugar entre los 30 golfistas que participan en el Tour Championship, torneo que pone fin a la temporada. Junto con ello, quiere aumentar las probabilidades de formar parte del equipo de la Copa Ryder.

El medallista de oro olímpico, Xander Schauffele empató su récord personal en la Gira y marcha en el Liberty National con 61 golpes. Figuró en el grupo que acabó con 132 golpes, 10 bajo par, junto con Justin Thomas (69) y Keith Mitchell (64).