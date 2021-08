Thomas y Rahm abren con 63 y lideran el Northern Trust

Jon Rahm regresó tras un mes de inactividad y jugó como si no se hubiera ausentado un solo día. Justin Thomas siguió el consejo de un quinceañero y logró su mejor marcador del año.

Ambos abrieron el jueves su participación en The Northern Trust con sendas tarjetas de 63 golpes, ocho debajo del par, al comenzar el torneo que pone en marcha la postemporada de la Gira de la PGA.

El inicio no estuvo exento de algunas rarezas.

Rahm, quien se perdió la oportunidad de representar a España en los Juegos Olímpicos por lo que resultó ser un falso positivo de COVID-19, esperaba estar algo oxidado en su juego. Pero ello no se notó en su marcador.

Embocó para birdie en su primer hoyo, salvó el par en los siguientes dos y completó un buen recorrido.

Thomas había prescindido de su putter después de pasar buena parte del año errando tiros cercanos al hoyo. Pero durante un evento juvenil realizado la semana pasada, un adolescente le preguntó al golfista por qué no le levantaba el castigo a su viejo palo.

Y tuve que justificarme ante este chico de 15 años, contó Thomas. Me quedé pensando: ˜¿Por qué no uso esta cosa? No es que esté acertando muchos putts con lo que tengo™. Si estás haciendo un buen putt, puedes hacerlo con lo que sea.

No acertó en todos los intentos, pero sí en los suficientes para totalizar nueve birdies. Logró su mejor ronda desde noviembre, cuando se apuntó un 62 en México.

Bryson DeChambeau consiguió también nueve birdies. Se ubicó a ocho golpes de la cima.

Su ronda de 71 fue notable por los pares que hizo en el hoyo 4 y en el 10. Fueron los únicos pares que se acreditó en el día.

Los nueve birdies fueron eclipsados por cinco bogeys y dos dobles bogeys.

El colombiano Sebastián Muñoz fue el latinoamericano mejor ubicado, con una tarjeta de 68 golpes, tres debajo del par.