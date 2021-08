Man United great Denis Law reveals dementia diagnosis

enfermedad de Alzheimer y enfermedad vascular cerebral.

Este ha sido un año extremadamente difícil para todos y los largos periodos de confinamiento no han contribuido", dijo Law, quien jugó en el United entre 1962-73 y ganó el Balón de Oro en 1964.

Es una enfermedad muy exigente y problemática y he visto a muchos amigos que la han padecido", prosiguió. Uno no quisiera tener que pasar por esto, llegas a bromear sobre ello mientras ignoras los primeros indicios porque no quieres que sea verdad. Te enojas, quedas frustrado, confundido y preocupado por tu familia, ya que ellos son los que tendrán que lidiar con ello.

Law dijo que espera poder seguir concurriendo a Old Trafford para ver jugar al United, pero que deberá ajustar mi estilo de vida de acuerdo a las circunstancias.

Ha llegado el momento de encarar esta situación, disculpen el juego de palabras", añadió Law en un declaración publicada en la web del club inglés. Admito que mi cerebro se deteriora y que la memoria me falla cuando no lo quiero y es algo que me causa angustia en situaciones fuera de mi control.

Sus 237 goles con el United le ubican tercero en la tabla histórica del club, por detrás de Bobby Charlton y Wayne Rooney.

Los 30 goles de Law con la selección de Escocia le mantienen empatado con Kenny Dalglish, aunque Law firmó los suyos con 50 partidos menos.

También jugó para el Manchester City y Torino en Italia.