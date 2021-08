Bauer no respondería preguntas ante la corte

Trevor Bauer, lanzador de los Dodgers de Los íngeles prevé invocar su derecho constitucional a no incriminarse y por lo tanto no responderá preguntas sobre el caso de una mujer que busca una orden de alejamiento por cinco años en su contra, dijo el miércoles en la corte la abogada del deportista.

Shawn Holley añadió ante la jueza que las únicas preguntas que Bauer responderá serán las de cómo se llama y cómo se gana la vida. La abogada enfatizó que hay una investigación penal pendiente por parte de la policía en Pasadena, California.

La denunciante afirma que Bauer la estranguló hasta dejarla inconsciente y la agredió a puñetazos durante dos encuentros sexuales. Los abogados de la mujer aseguraron que Bauer era el último testigo restante al que pensaban llamar para que declarara en la audiencia.

Holley pidió a la jueza de la Corte Superior de Los íngeles, Dianna Gould-Saltman, que exima a Bauer de la necesidad de subir al estrado, como suelen hacerlo los acusados en casos penales.

En asuntos civiles, normalmente un testigo invocará la Quinta Enmienda constitucional sobre ciertas preguntas específicas.

Gould-Saltman declaró un receso en la audiencia por el resto de la jornada, al explicar que leería los antecedentes legales presentados por Holley y tomaría una decisión este jueves por la mañana. En este mismo día, la jueza podría tomar su decisión sobre la orden de alejamiento por violencia doméstica, después de escuchar los argumentos finales de ambas partes.

Bauer busca evitar que se emita la orden, y ha dicho mediante sus representantes que fue consensuado todo lo ocurrido entre él y la mujer de 27 años, residente en San Diego. El pelotero ha asistido a los tres días de la audiencia, y se esperaba que subiera al estrado.

Buena parte de la audiencia ha consistido en testimonios de la propia mujer. Compareció también la enfermera que la examinó por una presunta agresión sexual después del segundo encuentro con Bauer, un médico convocado por los abogados del beisbolista para analizar esos hallazgos y el mejor amigo de la denunciante.

La oficina de las Grandes Ligas impuso a Bauer, de 30 años, una suspensión con goce de sueldo el 2 de julio, días después de que se otorgó una orden temporal de alejamiento mientras se revisaban las evidencias, como suele ocurrir en estos casos.

El miércoles, su tercer día en el banquillo de testigos, la mujer reconoció que había expresado ante sus amigos satisfacción cuando el caso se volvió del conocimiento público. Sin embargo, dijo que ello constituyó una reacción al trato que le había dado la prensa a ella, no a las consecuencias contra el pitcher de los Dodgers.

Me sentí bien por no ver que los medios me tachaban de zorra desde el comienzo, dijo la mujer ante una pregunta de Holley, quien se basó en mensajes de texto compartidos por la denunciante en aquel momento.