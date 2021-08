Lions ponen disponible a cornerback Brown tras accidente

Los Lions de Detroit tuvieron en cuenta el accidente vehicular en el que estuvo involucrado el cornerback Alex Brown antes de que lo pusieran disponible.

Brown, de 24 años y originario de Santee, Carolina del Norte, tiene tres partidos de experiencia en la NFL que jugó con los Chiefs de Kansas City en 2019.

La policía de Michigan indicó que el conductor del vehículo que provocó el accidente manejaba en sentido contrario en una a autopista en Detroit poco después de las 2 de la mañana el domingo.

Cuando los agentes hicieron contacto con el conductor, en la investigación se dijo que era masculino de 24 años, de Carolina del Sur, y no estaba en condiciones de manejar", escribió la Policía Estatal de Michigan en Twitter. Fue arrestado en el lugar y llevado a un hospital por los agentes para que le hicieran una prueba de sangre. Posteriormente fue presentado en el Centro de Detención de Detroit.

El pasajero del vehículo que iba en el sentido opuesto, así como otro conductor, resultaron lesionados de gravedad, indicó la policía.

Alex fue puesto disponible por el equipo el domingo en la tarde y Charlie Taumoepeau recibe el cuidado médico adecuado tras las lesiones sostenidas en el incidente, indicaron los Lions en un comunicado el lunes. Manejar intoxicado es un asunto que nos tomamos en serio. Como organización extendemos nuestros pensamientos y apoyo a las víctimas y sus familias durante su recuperación.

El lunes, los Lions pusieron disponible a Taumoepeau con una designación de lesión no relacionada al fútbol y será incluido en la lista de reservas por lesión no relacionada al fútbol si no lo quiere otro equipo.