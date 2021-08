Kisner gana Wyndham Championship en playoff de 6 jugadores

Kevin Kisner finalmente rompió su mala racha en playoff para ganar el Wyndham Championship. Espera que esa victoria le ayude a alcanzar otro logro, el de representar a Estados Unidos en la Ryder Cup.

Kisner dejó su tiro de aproximación a tres pies en el segundo hoyo del desempate y logró embocar el putt para ganar el domingo en un playoff de seis jugadores, lo que empató un récord.

Kisner, de 37 años de edad, un excelente jugador con el putt que ahora tiene cuatro victorias en la gira de la PGA, nunca ha calificado o ha sido seleccionado para representar a Estados Unidos en el duelo bianual por equipos contra Europa. Steve Stricker, el capitán del equipo estadounidense, hará su selección de seis integrantes después del Campeonato del Tour, y Kisner cree que se puso en la discusión por un lugar.

¿Quién sabe", dijo Kisner. Nunca he sido seleccionado antes, así que no me voy a arriesgar a decir que este es el año en el que me van a elegir".

Quiero mucho a Stricker, es un gran amigo y un extraordinario sujeto. Hará lo que sea mejor para el equipo y para el país.

Y eso podría significar que Kisner, quien está en el lugar 23 de la clasificación de Estados Unidos en los puntos de la Ryder Cup, está en un año en el que ha mejorado su juego en el momento oportuno.

Kisner ha tirado rondas de 60 golpes en 12 de sus más recientes 20 recorridos. Los 66 golpes del domingo en Sedgefield, incluyeron birdies en el hoyo 16 y 17 para ponerse 15 bajo par y meterse al playoff.

En el desempate superó a Adam Scott, Roger Sloan, Kevin Na, Si Woo Kim y Branden Grace después de que todos hicieran par en el primer hoyo adicional.

Estar acá parado es maravilloso", dijo Kisner, quien llegó a estar 0-5 en playoffs.