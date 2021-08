Will Power gana GP de Indianapolis; mexicano O'Ward es 5to

Will Power tomó la punta temprano el sábado y entonces la vio reducirse en la segunda mitad de la carrera, antes de retenerla para ganar el Gran Premio de Indianapolis de Indycar.

El mexicano Pato O™Ward, que había ganado la pole, terminó quinto.

El australiano, que largó segundo, superó a Romain Grosjean por 1,1142 segundos para su primera victoria en la temporada.

Power se llevó su quinto triunfo en el circuito callejero de 14 curvas. Encabezó 56 de 85 vueltas en la 38va victoria de su carrera, rompiendo su empate en quinto puesto con Al Unser.

Finalmente, finalmente, gritó Power en la radio del coche tras cruzar la meta y poner fin a una sequía d 13 carreras sin victorias.

Grosjean igualó el segundo puesto que logró en mayo en la carrera en el mismo circuito.

Los estadounidenses Colton Herta and Alexander Rossi fueron tercero y cuarto.

Para Power, fue una vindicación luego de un difícil fin de semana en Nashville, cuando estuvo involucrado en varias colisiones, incluyendo una con su compañero del equipo Penske Scott McLaughlin.

Lo necesitábamos, dijo Power. No puedo decirles lo buenos que han sido estos muchachos este año. Me han dado un buen auto y hemos tenido un poco de mala suerte y yo he cometido errores también. ¡Qué alivio!.