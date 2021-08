Darius Leonard extiende contrato por 5 campañas con Colts

Darius Leonard siempre tuvo la creencia de que él era el mejor linebacker de la NFL.

Los Colts de Indianápolis se aseguraron de pagarle como corresponde.

El dos veces All-Pro aceptó el domingo una extensión de contrato por cinco años de 99,25 millones de dólares que incluye 52 millones garantizados, de acuerdo con una persona con conocimiento del acuerdo. La persona pidió mantener el anonimato dado que el equipo no ha dado a conocer los términos públicamente.

El pacto de Leonard supera al contrato de 95,225 millones de dólares por cinco campañas que Fred Warner firmó recientemente con San Francisco, lo que convierte a Leonard en el linebacker mejor pagado de la liga.

No tengo duda de que iba a lograrse antes de la temporada, indicó Leonard. Sí, me pagaron. Me pagaron por lo que hice. Ahora debo seguir demostrándolo.

Funcionarios de los Colts hicieron el anuncio al tiempo que los jugadores de Indianápolis seguían en la sesión de entrenamiento y entre los discursos de inducción al Salón de la Fama de Edgerrin James el sábado y de Peyton Manning programado para el domingo.

Leonard se perdió las primeras dos semanas de prácticas luego de someterse a una cirugía de tobillo a inicios de junio, y el jugador de 26 años espera regresa a los entrenamientos la próxima semana.

Lideró la NFL en tacleadas en 2018, lo que le valió su primer nombramiento como All-Pro y el premio al Novato Defensivo del Año. Fue elegido al Pro Bowl en 2019 y 2020 y de nuevo formó parte del equipo All-Pro la temporada pasada.

En 2020, Leonard fue titular en 14 partidos, en los que sumó 132 tacleadas, siete de ellas para pérdida de yardas del rival y tres capturas de quarterback. Su promedio de 9,9 tacleadas por juego es el más alto desde su llegada a la NFL.