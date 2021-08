Funchess, de Packers, ofrece disculpas por insulto racial

El wide receiver Devin Funchess, de los Packers de Green Bay, ofreció disculpas por haber proferido un insulto racial contra los asiáticos durante una conferencia de prensa el sábado por la noche.

Quiero disculparme por el comentario despreciativo que usé esta noche, dijo Funchess en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter la noche del sábado. No estuvo bien. ¡He logrado desarrollar profundas relaciones personales y de negocios con la comunidad asiática! No fue mi intención ofender, y aquellos que me conocen bien saben que yo adoro y respeto a todas las culturas y la gente. Aprenderé de esto y seguiré creciendo como persona. ¡Lo lamento eternamente!

Funchess, de 27 años, firmó con los Packers en abril de 2020 pero no ha jugado para ellos. Optó por ausentarse la temporada pasada y en ese entonces señaló que su familia había sido impactada directamente por la pandemia del coronavirus.

Funchess jugó con los Panthers de Carolina de 2015 a 2018. Firmó con los Colts pero sufrió una fractura de clavícula en el primer partido de la temporada 2019 y se perdió el resto de la campaña.