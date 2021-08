Guardiola, del City, se dice interesado en fichar a Kane

El técnico Pep Guardiola, del Manchester City, se dijo muy interesado de contratar al delantero Harry Kane el viernes, si bien para ello es necesario que Tottenham esté dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones.

El capitán de la selección de Inglaterra desea salir del Tottenham y ha indicado que el City es su destino de preferencia.

Harry es un delantero extraordinario, sin discusión, indicó Guardiola el viernes. Nos interesa, pero es jugador del Tottenham. Si ellos quieren venderlo, lo intentaremos.

Kane planea regresar a los entrenamientos del Tottenham el sábado ”ocho días antes de la visita del City con que inician la temporada. El delantero de 28 años dijo a través de Twitter que le duele leer comentarios de aficionados que cuestionan su profesionalismo.

Si bien no entraré en detalles sobre la situación, deseo aclarar que yo nunca, nunca, me he negado a entrenar, tuiteó el viernes. Regresaré con el club mañana, como estaba planeado.

El atacante se encuentra bajo contrato con el equipo del norte de Londres hasta 2024 pero ha ventilado su frustración sobre la dirección que el equipo ha tomado y la falta de trofeos. Tottenham terminó la campaña pasada en el séptimo sitio de la Liga Premier, fuera de los boletos para la Liga de Campeones.

"Es jugador del Tottenham y si el Tottenham no quiere negociar no hay más historia, subrayó Guardiola. Si el Tottenham acepta negociar, entonces el City y el resto de clubs hará lo que considere oportuno.

El City rompió el récord de cuotas de transferencias británico el jueves al fichar al mediocampista Jack Grealish, proveniente del Aston Villa. El City pagó una cuota de 100 millones de libras (139 millones de dólares), la mayor cantidad en la historia para un club de la Liga Premier.

El contrato de Grealish contaba con una cláusula de rescisión, a diferencia del de Kane, apuntó Guardiola, por lo que sería necesario un nuevo récord de transferencias para persuadir al Tottenham de vender a Kane a un club rival.

Y Nuno Espirito Santo abordó el tema en su primera conferencia de prensa como técnico del Tottenham, reiterando el mes pasado que Harry es nuestro jugador, punto. No hay más que decir.