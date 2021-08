Juegos de Tokio, última cita olímpica de colombiana Ibargí¼en

Los Juegos de Tokio fueron la última cita olímpica de Caterine Ibargí¼en, medalla de plata en salto triple en Londres y de oro en Río de Janeiro, quien sigue practicando mientras define su futuro, aclaró la agencia que representa a la estrella colombiana el jueves.

Originalmente la agencia de Jos Hermens anunció el retiro de la atleta de 37 años y más tarde corrigió.

La saltadora colombiana Caterine Ibargí¼en anunció que la cita olímpica de Tokio-2020 serían sus últimos Juegos, pero aún no ha terminado (su carrera) y sus planes inmediatos son volver a Portugal y seguir entrenando en su base de entrenamiento, indicó.

En Tokio, Ibargí¼en no pasó el corte reservado a las ocho mejores saltadoras y con 14,25 metros terminó en la 12da casilla, mientras los honores fueron para la venezolana Yulimar Rojas ”quien triunfó con registro mundial de 15,67.

Estoy muy feliz con las oportunidades que la vida me ha brindado y por haber sido capaz de demostrar que los sueños pueden cumplirse. Ahora termina un capítulo, pero la gran historia continúa, manifestó la deportista, según el primer boletín.

Aunque los Juegos Olímpicos son la cúspide de los logros deportivos, Ibargí¼en espera mirar hacia el futuro del deporte por nuevos caminos. No está segura de lo que le espera, pero no está lista para dejar la pista para siempre, se destacó en la breve nota que se presentó como rectificación.

Luego del gris desempeño en Tokio se le preguntó sobre su retiro y declaró a los periodistas: He aprendido que con tantas emociones encontradas no se deben dar respuestas a cosas tan complejas. Me iré a la Villa Olímpica, disfrutaré con mis compañeros y de pronto mañana tengo una respuesta.

Ibargí¼en y el boxeador Yuberjen Martínez fueron los abanderados de Colombia en la ceremonia inaugural de los Juegos.

Cuando el doctor Ciro Solano (presidente del Comité Olímpico Colombiano) me dice que seré la abanderada no tuve palabras, lloré mucho porque de verdad es un gran compromiso, dijo en su momento.

El presidente Iván Duque entregó a Mariana Pajón el Pabellón Nacional el 29 de junio mientras Ibargí¼en entrenaba en Portugal.

Ibargí¼en con 14,80 metros fue superada en Londres por Olga Rypakova de Kazajistán, que alcanzó los honores con 14,98. La colombiana en Río de Janeiro se apoderó del oro con 15,17 y Rojas la escoltó con 14,98.

Previamente se coronó campeona mundial en Moscú en 2013 y Pekín 2015.

La Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) la proclamó en 2018 Atleta Femenina del Año.

Afectada por una fascitis plantar (inflamación en la planta del pie) después renunció a actuar en varios certámenes, entre ellos los Juegos Panamericanos de Lima en 2019 y los honores fueron para Rojas con 15,11.

Ibargí¼en sorpresivamente cambió de entrenador a principios de 2020 y el brasileño Nelio Alfano sucedió al cubano Ubaldo Duany quien la llevó al estrellato. No entraron en detalles sobre el relevo.

Tokio es un compromiso conmigo misma¦ En la vida todo se tiene que planificar de forma clara y hasta ahora nos hemos visualizado hasta ahí. Ya hay una fecha para el retiro, declaró cuando se alistaba para los Juegos.