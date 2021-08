¡Entrega y pasión! Leonas argentinas a 3ra final en hockey

jamás dejaron de atacar hasta los últimos minutos y se defendieron bien en las subidas de las rivales. La portera María Belén Succi bloqueó magnificamente al menos un tiro a gol en el tercer cuarto.

Me siento sumamente contenta no sólo por los goles, sino por la entrega del equipo, coincidió la jugadora Barrionuevo, junto a su entrenador en la conferencia de prensa posterior. Creo que eso fue lo que nos hizo ganar. No dimos por perdido el partido cuando nos empezaron ganando.

Con el pase a la final, las argentinas se aseguran al menos la plata momentánea y su quinta medalla olímpica, tras las dos platas conseguidas en Sydney 2000 y Londres 2012, además de los dos bronces en Atenas 2004 y Beijing 2008. En Río 2016 terminaron séptimas.

En ambas finales, las Leonas cayeron frente a las holandesas. Y la capitana Barrionuevo estuvo en el equipo que alcanzó el bronce y la plata en 2008 y 2012.

Es apenas el segundo podio que garantiza Argentina en los Juegos, luego del bronce del equipo masculino de Rugby Sevens.

¿Nuevamente en la disputa del oro ante las mejores del mundo?

Sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero si queremos tener posibilidad de ganar hay que jugar con la pelota, con convicción, con confianza y volcar todos los entrenamientos que hicimos (en la final) el 6 de agosto, y jugando al hockey, que es lo que mejor hacemos, destacó el Chapa Retegui, quien dirigió a las Leonas en Londres 2012 y guió a los Leones argentinos en su consagración olímpica en Río 2016.

La hija del entrenador, Micaela, integra el equipo de las Leonas en Tokio.

Barrionuevo resaltó tras el pase a la final lo dura que fue la preparación por el coronavirus, que postergaron los Juegos.

Concentraciones lejos en medio de la pandemia, imagínate lo que es. Viajes que se cancelaban, idas y vuentas, pero la verdad que el equipo siempre se sobrepuso a esas situaciones, señaló. Y bueno, felices de estar acá y poder estar nuevamente en una final.