¿La mejor carrera de la historia? Warlholm se hace leyenda

83 centésimas entre 1968 (Lee Evans) y 2016 (Wayde van Niekerk).

Después de la segunda valla, me dije: ™m... , si vas por ellos, será como un suicidio, dijo Kyron McMaster, el corredor de las Islas Vírgenes Británicas cuyo registro de 47.08 le dejó cuarto pero que hubiera sido suficiente para ganar en las seis citas olímpicas más recientes.

Resulta alucinante recordar que al amanecer del 1 de julio de 2021 el récord mundial de los 400 con vallas era de 46,78. Fue establecido por el estadounidense Kevin Young en los Juegos de Barcelona 1992.

Días antes, Benjamin marcó 46,83 en el clasificatorio olímpico de Estados Unidos. Algo tremendo se fraguaba para Tokio, y así fue.

Muchas preguntas quedaron flotando.

¿Seguirán corriendo bajo los 46? ¿Resistirá el nuevo récord mundial?

Dado que Warholm y Benjamin son rivales con la capacidad de exigirse el máximo, pues mejor no perderse sus próximos duelos.

¿Protagonizaron la mejor carrera de la historia? La lista incluye el duelo entre Sebastian Coe y Steve Ovett (los 800 en Moscú 1980), Michael Johnson (los 200 en Atlanta 1996) o Usain Bolt (tantas y tantas para escoger).

Siempre he dicho que la carrera perfecta no existe, dijo Warholm. Pero creo que esto es lo más cerca que yo he estado de la carrera perfecta.