Velocista bielorrusa dice que en su país le esperaba castigo

una batalla legal para competir en esa disciplina. El Tribunal de Arbitraje del Deporte (CAS por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que rechazó la solicitud de la corredora para un fallo provisional que le hubiese permitido participar. Las eliminatorias se realizaron en la mañana del lunes y las semifinales en la sesión vespertina en el Estadio Olímpico.

La deportista pidió el martes una investigación y posiblemente sanciones contra el entrenador jefe que se me acercó y me privó de mi derecho a competir en los Juegos Olímpicos. Además, quiere que las autoridades deportivas internacionales investiguen la situación, quién dio la orden, quién tomó realmente la decisión de que no puedo competir más.

Al mismo tiempo, afirmó que los deportistas no son culpables de nada y debería seguir compitiendo, y no creo que deba haber sanciones contra los atletas.

La rápida sucesión de acontecimientos puso el foco sobre la política internacional en unos Juegos más centrados en problemas operativos como mantener la seguridad durante una pandemia o evitar la oposición generaliza de los japoneses a su celebración.