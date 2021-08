Eliminado en boxeo, colombiano Martínez se queja de jueces

Al escuchar el fallo adverso, Yuberjen Martínez se arrodilló sobre la lona. El boxeador colombiano no daba crédito a una decisión de los jueces que le cortaba el camino a las medallas en los Juegos Olímpicos.

Otro día, otro fallo polémico en el boxeo.

Martínez perdió el martes por decisión dividida 4-1 ante el japonés Ryomei Tanaka en los cuartos de final de la categoría de peso mosca.

Mientras Tanaka se aseguraba la medalla de bronce, Martínez se marcha de Tokio 2020 con las manos vacías tras haber atrapado la plata hace cinco años en Río.

Yo me sentí vencedor, metí los mejores golpes, no sé qué están viendo los jueces", dijo Martínez.

El Tremendo fue superior en el primer asalto, llevándoselo 4-1 tras mandar a la lona a Tanaka en la Arena Kokugikan. Pero el peleador local reaccionó para dominar tanto en el segundo (3-2) como el tercer asalto (5-0).

Me fui quedando un poco en el último asalto, pero me sentí ganador en los tres, insistió Martínez, de 29 años.

Son muchos años de preparación y que los jueces vean cosas que no son es bastante doloroso", añadió. No me siento perdedor.

Tanaka enfrentará al filipino Carlo Paalam en las semifinales el jueves.