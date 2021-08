NFL: Chubb extiende contrato por tres campañas con Browns

para cuando inicie lo que podría ser una temporada especial con Cleveland. Las expectativas son altas después de que los Browns pusieron fin a su larga racha sin postemporada y ganaron un partido en playoffs.

Chubb tiene 3.557 yardas por tierra y 28 touchdowns en tres temporadas y no hay razón para pensar que no seguirá avanzando.

Pero lo que separa a Chubb de otros corredores y de jugadores de antaño es su generosidad y ética de trabajo.

No dice mucho y creo que muchas veces eso se asume como que no es un líder en ese aspecto y eso no puede estar más lejos de la verdad, dijo el coach Kevin Stefanski. Es un líder con sus acciones.

Momentos después de que surgió la noticia el sábado de que Chubb había llegado a un acuerdo con los Browns, varios de sus compañeros, incluyendo el quarterback Baker Mayfield y el defensive end elegido como mejor en su posición Myles Garrett lo felicitaron en redes sociales.

Los mensajes significaron mucho para Chubb, un hombre de acción y pocas palabras.

Así soy y esto demuestra que la gente se percata de cómo hago las cosas, dijo Chubb antes de la práctica. Realmente no hablo mucho. Salgo y trabajo y dice mucho que los chicos lo notan y lo aprecian.

Desde el día que Nick Chubb entró por primera vez en nuestras instalaciones quedó claro que él se convertiría en un pilar de nuestra organización, afirmó Andrew Berry, vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Browns. Si bien Nick es un hombre de pocas palabras cuya conducta fuerte y silenciosa puede ser ignorada por quienes están afuera, sus acciones en los últimos tres años han resonado en los muros de nuestro edificio.

Debido a que apenas tiene 25 años, el dos veces Pro Bowler podría buscar otra extensión de contrato a sus 28 años, y no hay motivos para creer que bajará el nivel mostrado en tres solidas temporadas en que ha corrido para 3.557 yardas y 28 touchdowns. En 2020 amasó 1.067 yardas pese a ausentarse cuatro partidos por una lesión de rodilla.

Los Browns eligieron a Chubb en la 35ta selección general del draft de 2018 y el running back forma parte de una generación que incluye al quarterback Baker Mayfield y al cornerback Denzel Ward. Chubb sumó 996 yardas terrestres como novato y en 2019 terminó como el segundo en la NFL en ese rubro, detrás de las 1.494 yardas de Derrick Henry, de Tennessee.

Chubb se ha convertido en uno de los favoritos de los aficionados en Cleveland. Durante los partidos en casa, los espectadores corean su nombre a la espera que el coach Kevin Stefanski opte por una jugada por tierra con él cada vez que el equipo se acerca a la zona de anotación.

Él es uno de los mejores ejemplos de un jugador de equipo que yo haya visto, dijo Stefanski. Nick siempre pone al equipo antes que a él, y es por eso que uno adora ver que un jugador como él sea premiado.