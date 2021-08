River y Boca empatan con sus rivales previo al Superclásico

Ni River Plate ni Boca Juniors pudieron festejar el domingo en la Liga Profesional de fútbol en la previa del Superclásico que animarán el miércoles en La Plata por los octavos de final de la Copa Argentina.

El Millonario igualó 1-1 en casa con Huracán, en tanto el Xeneize empató 0-0 de visitante con Talleres, en sendos partidos disputados por la 4ta. fecha del torneo liderado provisionalmente por Independiente y Racing Club.

En el estadio Monumental, el entrenador Marcelo Gallardo optó por presentar un mix. Con varios suplentes en cancha, lo perdía; con el ingreso de unos cuantos titulares lo empató y casi lo gana al final.

En la etapa inaugural, el dominio de pelota y territorio de River fue abrumador, pero le faltó profundidad. Huracán sólo se defendió, y casi no pasó de la mitad de la cancha.

Una excelente contra del Globo terminó en gol de Nicolás Silva, a los 59 minutos. La visita quedó con diez a los 80 por la expulsión de César Ibáñez. Y cinco minutos después, un cabezazo de Braian Romero (cuarto gol en seis partidos, desde su llegada al club) sentenció el 1-1. El arquero de Huracán, Marcos Díaz, fue figura.

De ganar, el Millonario hubiera quedado como único puntero, al menos hasta que San Lorenzo se mida con Banfield, en el cierre de la jornada dominical.

El empate dejó a River momentáneamente tercero y con una preocupación extra: el chileno Paulo Díaz fue reemplazado por una molestia.

En River existen dudas, además, sobre si el lesionado Matías Suárez podrá ser de la partida ante Boca o será resguardado de cara al inminente duelo frente a Atlético Mineiro, por cuartos de la Copa Libertadores.

En Córdoba, Boca volvió a quedar en deuda. Tras jugar dos partidos con la reserva (el plantel de primera estuvo aislado tras su regreso de Belo Horizonte, en el marco de disposiciones de salud por la pandemia de COVID-19), el técnico Miguel íngel Russo decidió darle rodaje al once titular de cara al choque con River.

Aun así, el Xeneize tuvo poca elaboración de juego y casi no generó situaciones de gol. De hecho, las oportunidades más claras fueron de Talleres.

En Boca debutó el volante Juan Ramírez -“arribado esta semana de San Lorenzo”, pero ya no contó con el colombiano Sebastián Villa, quien optó por no presentarse a entrenar, disconforme por la decisión del club de no transferirlo al Brujas de Bélgica.

Ramírez tuvo un buen estreno, aunque se perdió un gol estando solo ante el arquero: optó por habilitar a un compañero y la defensa despejó.

Como el cero no se rompió en el estadio Mario Kempes, el Xeneize sigue sin ganar en la competición, con tres igualadas y una derrota. Además, entre torneos locales e internacionales, sólo obtuvo una victoria en los últimos 13 partidos.

Defensa y Justicia ”ampeón vigente de la Copa Sudamericana y de la Recopa- remontó dos goles y se impuso agónicamente 3-2 en casa a Gimnasia y Esgrima, tras un trepidante segundo tiempo.