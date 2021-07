Winston vs. Hill: la batalla por suceder a Brees

Aunque Jameis Winston insiste en que tomará mejores decisiones con el balón, el potencial sucesor de Drew Brees en Nueva Orleans no quiere dar la impresión de que dejará de ser agresivo con pases largos.

No vengo con una mentalidad de hacer check down (de buscar pases cortos)", comentó Winston después del entrenamiento del sábado. Voy a tomar lo que la defensiva me dé. Eso es lo que nos están pidiendo los coaches. Queremos ser capaces de hacer una progresión rápida en nuestra lectura para completar pases".

Contrario a las más recientes 15 temporadas, cuando Brees destruyó récords por pase de la franquicia y de la NFL, los Saints no tienen claro quién será el quarterback titular de cara a la temporada. Están entre Taysom Hill, quien tuvo marca de 3-1 cuando entró a jugar en lugar del lesionado Brees la temporada pasada, o Winston, la primera selección global de 2015, quien pasó para 5.109 yardas y 33 pases de touchdown con Tampa Bay en 2019, pero quien también sufrió 30 intercepciones, líder de la NFL ese año.

Después de salir por la puerta trasera de los Buccaneers cuando tuvieron la oportunidad de adquirir a Tom Brady, Winston enfrentó la temporada 2020 como de aprendizaje bajo la tutela de Brees y el entrenador Sean Payton, el diseñador de la ofensiva de los Saints que ha sido de las más prolíficas de la NFL en los 15 años más recientes.

Cuando Brees se retiró, Winston firmó por una temporada más con Nueva Orleans, para tener la oportunidad de competir con Hill.

Le puedes poner precio a tener la oportunidad de ser un quarterback (titular) en la NFL. Pienso que es una de las posiciones más deseadas en todos los deportes"; dijo Winston.

La competencia que existe en Nueva Orleans está matizada, pues se trata de jugadores con estilos muy diferentes. Payton no necesariamente está evaluando cómo ejecutan una misma jugada, sino que está tratando de discernir cual estilo le da al equipo la mejor oportunidad de ganar. Winston tiene mejor brazo, mientras que Hill representa una doble amenaza que, inclusive cuando Brees estuvo sano, se utilizaba regularmente en jugadas de opción para correr.

Payton ha dicho que su ofensiva "evolucionará y tomará nueva vida basada en quien esté jugando como quarterback.

Hill corrió 457 yardas con ocho anotaciones la temporada pasada, y además completó 73% de sus pases con 928 yardas y cuatro anotaciones, por dos intercepciones.

Payton no ha descartado la posibilidad de utilizar a los dos en su sistema, aunque esa no es su preferencia.

Pienso que es importante tener un líder estable en la posición, hablando en general", dijo.

Payton ha estado alternando a sus quarterbacks con el primer equipo en el campo de entrenamiento. Hill trabajó con los titulares en los primeros dos entrenamientos. Winston lo hizo en el tercero el sábado. Ambos hicieron jugadas destacadas en ejercicios 11-vs-11.