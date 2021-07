Ryan Murphy: Competencias "posiblemente no estén limpias"

ganase el bronce en los 100 metros. Rylov y otro ruso, Kliment Kolesnikov, finalizaron primero y segundo.

Para mí es muy desgastante mentalmente escuchar que nado en una competencia que posiblemente no esté limpia", declaró Murphy.

Sin embargo, en una conferencia de prensa con los otros medallistas, Rylov y el británico Luke Greenback, aseguró que no acusaba a los rusos de dopaje.

Tengo que ser claro, declaró. Mi intención no es acusar a nadie aquí. Felicidades a Evgeny, felicidades a Luke. Ambos hicieron un trabajo increíble. Ambos son nadadores muy talentosos. Los dos entrenan muy duro y tienen una gran técnica.

Rylov, quien ha sido uno de los mejores de la especialidad a nivel mundial durante varios años, negó ser parte de cualquier programa de dopaje.

Siempre he estado limpio para las competencias, dijo mediante un traductor. Me hacen controles. Lleno todos los formatos. Estoy a favor de un deporte limpio. Le he dedicado toda mi vida a esto.

Rylov añadió que no se sintió aludido por las frustraciones de Murphy, a pesar de ganarle dos veces en Tokio. El ruso es dos veces campeón mundial en los 200 metros dorso, y ganó los 100 y 200 metros de la especialidad en los mundiales de 2019.

Ryan tiene todo el derecho a pensar y decir eso, comentó Rylov. No me acusó de nada. Por eso no tengo nada contra él.

Rusia ha sido el blanco más importante del movimiento antidopaje después de que se reveló un enorme programa promovido por el gobierno para eludir controles antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.

Después de su triunfo en el combinado individual de 200 metros, el chino Wang Shun también fue preguntado por el dopaje. Los nadadores de su país estuvieron involucrados en un enorme escándalo en la década de 1990, y a la nadadora china más famosa, Sun Yang, se le prohibió competir en Tokio por una violación de dopaje.

Los chinos estamos contra el dopaje, declaró Wang mediante un traductor. Tenemos cero tolerancia hacia eso.

Cuestionado sobre si las sanciones a los rusos eran suficientes, Murphy declaró: Cuando me hacen una pregunta como esa, tengo como 15 respuestas distintas, y 13 de ellas me meterían en problemas.

Pero creo que existe dopaje en la natación, puntualizó.