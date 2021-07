Pajón ilusiona a Colombia con un tercer oro olímpico en BMX

El sol arde al mediodía de Tokio y Mariana Pajón es presentada como la Reina colombiana del BMX.

Pajón vuelve a ilusionar a su país en los terceros Juegos Olímpicos con el BMX en el programa. Se proclamó primero en Londres y luego en Río de Janeiro. ¿Enlazará una tercera corona?

Con 29 años a cuestas, Pajón mantiene intacta su hambre de títulos en un deporte de alto riesgo en el que un parpadeo puede dar al traste con un cúmulo infinito de preparación - múltiples caídas se sucedieron durante la primera jornada.

Hay que darla toda porque me encanta ganar y para eso nos preparamos, afirmó. Vamos muy bien".

Pajón emprendió el jueves la búsqueda por un tricampeonato olímpico con un desempeño impecable, emergiendo primera en las tres carreras de su grupo de cuartos de final.

La veo muy segura de sí misma, comentó su entrenador Germán Medina.

Este presente no era concebible hasta hace poco.

Entre Río y Tokio, Pajón vivió una sucesión de contratiempos, un diagnóstico de mononucleosis en 2018, una lesión de desgarros de ligamentos en la rodilla izquierda ese mismo año y una infección de COVID-19 en enero pasado, cuando se aprestaba a competir en Florida.

Recuperada del coronavirus, Pajón aceleró su preparación, incluyendo una competición en la altura de Bogotá (2.650 metros sobre el nivel del mar) y dio el aviso de sus pretensiones con una doble victoria en la Copa Mundo de BMX en la capital colombiana a fines de mayo.

Yo soy muy agradecida de poder estar aquí tras todo lo que me ha tocado pasar", dijo Pajón. No fue un camino fácil, mucho trabajo. La esforcé, lo di todo para estar acá.

Fue un día completamente satisfactorio para Colombia en la pista del Parque Urbano Ariake.

Sus compatriotas Carlos Ramírez y Vincent Pelluard también se clasificaron a las semifinales de BMX.

Pelluard es el esposo francés de Pajón y quien adoptó la nacionalidad colombiana en 2018. Y es quien le pone hielo en la espalda para refrescarla tras completar el trajín de la jornada.

Es un sueño olímpico poder tenerlo acompañándome, dijo Pajón a The Associated Press. Me da mucha energía positiva.

Pelluard también palpita algo grande para la definición el viernes

Ella sabe que lo puede hacer, ella sabe cómo hacerlo, dijo Pelluard, quien habla con un notorio acento paisa de la región de Antoquia, donde nació su esposa. "Es la única en la carrera que la ha ganado dos veces, la única que conoce el camino de la victoria y uno tiene que sacarle provecho a eso.