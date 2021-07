F1: Verstappen se siente confiado de cara al GP de Hungría

Max Verstappen se siente confiado en que su vapuleado cuerpo está listo para reanudar una intensa batalla en Fórmula Uno con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría el domingo.

La ventaja de Verstappen en el campeonato fue educida de 33 a ocho puntos luego de su colisión e n el Gran Premio de Gran Bretaña el fin de semana pasado. Hamilton ganó en Silverstone pese a ser penalizado 10 segundos por su papel en el choque, que sacó a Verstappen de la pista y de la carrera. El resultado freno una racha de cinco triunfos para el holandés y le dio a Hamilton su primera victoria en dos meses.

El coche de Verstappen se averió y el joven piloto fue hospitalizado brevemente. Verstappen hizo carreras de simulación esta semana para asegurarse de que está listo para competir.

Hice una carrera de simulación de 24 horas esta semana y fue bueno para ver cómo iba a reaccionar mi cuerpo a estar sentado en una posición, dijo. Me sentí absolutamente bien, lo que me hace sentirme positivo de cara al fin de semana. Definitivamente estoy listo para correr de nuevo.

Hamilton estaba prácticamente al lado de Verstappen cuando su Mercedes tocó la rueda trasera del Red Bull, enviando a Verstappen a una barrera de neumáticos.

El incidente generó un debate sobre quién era culpable, aunque el bicampeón de F1 Fernando Alonso dijo que era simplemente un incidente de carrera y no merecía penalización.

Verstappen culpó a Hamilton, colocando un mensaje en redes sociales desde el hospital el domingo por la noche, pero dice que esta tratando de no distraerse.

No tengo mucho que decir sobre toda la alaraca en la prensa y para serles honesto no me interesa involucrarme. Sé lo que pasó en Silverstone y siento certeza sobre la forma en que acabó la carrera para mí, dijo. Ahora estoy concentrado en asegurarme de que somos lo mejor posible en la pista para seguir adelante en el campeonato. El equipo se puede encargar de lado oficial de las cosas y cualquier cosa que tenga que ser examinada.

Red Bull hará precisamente eso el jueves tras conseguir una audiencia para una revisión del incidente. La FIA, organismo rector del deporte, escuchará nueva evidencia de Red Bull, que se presentará vía videoconferencia con el director de equipo Christian Horner y otros dos testigos.

El meollo del asunto es que presentaos nueva evidencia, nuevos hechos. Pero no puedo revelar esos detalles, dijo el asesor de deportes de motor para Red Bull Hemult Marko en declaraciones a RTL el miércoles. Esperamos conseguir una reevaluación, porque seguimos pensando que esa penalización fue demasiado indulgente con Hamilton.

Marko indicó que una suspensión por una carrera sería apropiada.

El jefe de deportes de motor para Mercedes Toto Wolff ha adoptado un tono más diplomático.

Todo el mundo tiene su propia opinión sobre los acontecimientos en Silverstone y fue un incidente muy polarizador, dijo Wolff. Lo más importante es que Max está bien. Nunca es bueno ver un coche estrellarse, especialmente a tal velocidad y es una esquina así, así que estamos felices que que él emergió ileso del accidente.

Red Bull finalmente está igualando a Mercedes en velocidad luego de años a la zaga.

Verstappen tiene cinco victorias esta temporada ante cuatro de Hamilton y aventaja al británico 5-2 en pole positions y 4-3 en vueltas más rápidas. En el Hungaroring Verstappen se llevó su primera pole hace dos años.