NFL: Excoach desea reunirse con Goodell sobre discriminación

El exjugador y entrenador de NFL Eugene Chung sigue esperando la oportunidad de reunirse con el comisionado Roger Goodell respecto a un comentario antiasiático que asegura hizo un equipo sobre él durante una entrevista de trabajo este año.

Chung dijo el lunes en una videoconferencia que la liga nunca le ha aclarado por qué una petición para reunirse con Goodell no fue atendido ni de qué manera se llevó a cabo una pesquisa de la NFL respecto al incidente.

Chung, que vistió el uniforme de cinco equipos en su carrera como jugador y fue entrenador de los Eagles y los Chiefs, no ha revelado el nombre del coach que le dijo que los asiáticos-estadounidenses no eran la minoría adecuada en la NFL.

La NFL investigó el asunto y este mes indicó que después de múltiples discusiones, entre ellas la que sostuvo con Chung y su representante, la liga no pudo confirmar el comentario exacto que fue hecho, quién lo hizo ni bajo qué circunstancias.

Pero Chung desea obtener más información sobre la pesquisa.

Conozco a gente con la que he hablado, entrenadores y personal de las altas esferas de las oficinas ejecutivas, que no sabe nada al respecto, afirmó.

No me interesa poner en evidencia a nadie, es irrelevante", agregó Chung, de 52 años. "Mi objetivo es saber si los asiáticos son considerados una minoría (por la NFL). Existe una confusión legítima y cuando se hizo el comentario me asombró.

Chung está convencido en que una reunión con Goodell habría ofrecido claridad.

La NFL señaló el lunes que se busca una reunión con Chung.

Chung desea volver a sus funciones como entrenador y pretende arrojar luz sobre la falta de diversidad percibida en el deporte.

Seleccionado en la primera ronda del draft por Nueva Inglaterra en 1992, Chung también jugó para Jacksonville e Indianápolis por un total de 55 partidos. Chung también estuvo con Kansas City y Filadelfia, pero nunca participó en un partido con ambos equipos.

Fue entrenador asistente de línea ofensiva con los Eagles de 2010 a 2012, pasó a los Chiefs de 2013 a 2015. Chung regresó con Filadelfia de 2016 a 2019 y formó parte del equipo de que ganó el Super Bowl ante los Patriots de Nueva Inglaterra en febrero de 2018.