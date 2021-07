Calor, política, virus y medallas en primer día de Tokio

éste último a menos de una semana de haber revalidado su título del Tour de Francia.

A más de dos horas de Tokio, el circuito de Fuji es uno de los escasos escenarios de los Juegos donde se hay público.

Los que acudieron ni se inmutaron con el sol abrasador del verano japonés, presentándose desde muy temprano para encontrar sitio para ver de cerca a los corredores.

Acabaron presenciando la gesta de Carapaz, campeón del Giro de Italia en 2019. Se había convertido en el segundo ecuatoriano en subir a lo más alto de un podio olímpico, 25 años después de la victoria del marchista Jefferson Pérez en Atlanta.

No tiene comparación. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida, dijo Carapaz. En mi país estarán locos por esto.

LATINOAMERICANOS

Ecuador no fue el único país latinoamericano que abrió su cuenta de medallas.

En una prueba que debutó en el programa olímpico, Alejandra Valencia y Luis ílvarez se llevaron el bronce en la prueba mixta de tiro con arco.

Es la tercera medalla de arqueros de México en citas olímpicas. Aída Román y Mariana Avitia obtuvieron plata y bronce, respectivamente, en Londres 2012. Aspiran a otro podio el domingo con el equipo femenino formado por Valencia, Román y Ana Paula Vázquez.

"Quedan dos pruebas por equipo y la individual. Hay que seguir dándole, dijo Valencia.

Campeona en los Juegos de Río 2016, la judoka argentina Paula Pareto disputó en Tokio el último capítulo de su carrera. Pero no fue el final soñado: mermada por una dolencia en el codo izquierdo, la médica de 35 años perdió en el repechaje de la división de 48 kilogramos.

Pido perdón por no hacerlos tan felices como en Río, dijo Pareto, quien al regresar a la Villa Olímpica fue recibida con una calle de honor de sus compatriotas. No me veía compitiendo en estos Juegos. Fui fiel a mis principios de dar todo, hasta la última gota".

CANCELACIí“N POR COVID

La primera prueba del voleibol de playa fue cancelada por el positivo de una jugadora checa por COVID-19. Markéta Sluková, cuyo resultado en el control fue detectado a inicios de semana, y su compañera Barbora Hermannova quedaron eliminadas.

La delegación checa se ha visto remecida por el coronavirus, con tres de sus atletas dando positivo tras arribar a Japón. Investigan si el brote tiene que ver con su vuelo fletado a Tokio.

Desierto por la prohibición de público, el escenario del Parque Shiokaze ofreció un ambiente sepulcral interrumpido sólo por el ruido chillón de las cigarras en los árboles cercanos.

RETIRO

El judoka argelino Fethi Nourine y su entrenador, Amar Benikhlef, anunciaron su retiro de la competencia para evitar un posible enfrentamiento con el israelí Tohar Butbul en la división de 73 kilogramos.

El comité ejecutivo de la Federación Internacional de Judo suspendió provisionalmente a Nourine y Benikhlef, quienes además enfrentan otras sanciones. Nourine y Benikhlef atribuyeron su posición a su apoyo político a los palestinos.

CALOR

Daniil Medvedev, el actual número dos del tenis masculino, imploró a los organizadores que se juegue por la noche. Durante el día, la temperatura alcanzó los 32 grados centígrados (90 grados Fahrenheit), pero la sensación térmica fue de unos 38 C (más de 100 F).

Medvedev calificó el calor como uno de los peores en los que ha jugado tras eliminar al kazajo Alexander Bublik por 6-4, 7-6 (8).

¿Su solución? Seguir el ejemplo de la parada de la gira de la ATP en el balneario mexicano de Acapulco: programar todos los partidos a partir de las 18:00 horas.

JAPí“N

En la Nippon Budokan, la arena ancestral de un deporte marcial originado en Japón, el judoka Naohisa Takato le dio al país anfitrión su primer oro al vencer al taiwanés Yang Yung-wei en la final de 60 kilogramos.

La victoria de Takato puede ser un revulsivo para que los japoneses se entusiasmen con sus Juegos, vistos con recelo por una serie de escándalos y una nueva oleada del coronavirus.