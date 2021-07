"Que no parezca viejo": Scola, 41, listo para 5tos Juegos

era el jugador más joven de la selección argentina que ganó el campeonato mundial de 2002, la actual Copa del Mundo de Básquetbol.

Pero en 2021, la historia es muy distinta.

Tiene 10 años más que el siguiente más mayor del equipo, Nicolás Laprovittola, con apenas 31. Dos de sus compañeros, Leandro Balmoro y Francisco Cafforo, tenían cuatro años cuando se ganó el oro en Atenas 2004.

Y el nivel de respeto que Scola, que pasó 10 temporadas en la NBA, sigue imponiendo a todos los implicados en el deporte es claro. Durante uno de los partidos de preparación de Argentina, una vez el entrenador Sergio Hernández terminó con lo que estaba diciendo durante una pausa, Scola llamó a los otros cuatro jugadores que estaban sobre la cancha en ese momento, los reunió en un semicírculo ante él y les habló durante un minuto más sobre lo que se necesitaba exactamente en ese momento.

Luis es un ser humano extraordinario", dijo el seleccionador de Estados Unidos, Gregg Popovich. Obviamente, él ama el básquetbol. Ha estado jugando por mucho tiempo. Hay un grupo de chicos, en los últimos 10 o 15 años, 20 años, lo que sea, que están muy unidos. Aman el deporte, han sido un gran ejemplo para el baloncesto internacional y Luis es el epítome de todo eso. Y yo solo puedo seguir asombrándome de su amor por el deporte, de su amor por sus compañeros y de lo mucho que quiere liderar y estar ahí. Él y su programa son especiales".

Es razonable pensar que estos serán los últimos Juegos para Scola. Pero los de París serán dentro de tres años y ningún baloncestista ha disputado nunca seis.

Scola insiste en que no ve la cita de Tokio como nada más que su próximo desafío.

No estoy intentando hacer nada especial en Tokio, señaló. No estoy tratando de que sea un torneo de despedida. No estoy intentando poner un final épico a mi carrera. Ni siquiera sé si me voy a retirar después del torneo. Nada de eso pasa por mi cabeza ahora mismo".

En todo lo que pienso es en cómo puedo estar en la mejor forma posible, en cómo puedo estar en una buena posición para ayudar a mi equipo a ganar, en cómo puedo ayudar a estos chicos a liderar".

Y, sobre todo, en no parecer viejo.