Equipo de baloncesto de EEUU deberá estar completo el sábado

USA Basketball espera tener completa la nómina de 12 jugadores para el partido contra Francia el domingo, el primero en los Juegos Olímpicos de Tokio para ambos países.

Zach LaVine recibió luz verde para salir de los protocolos de salud derivados de una prueba de coronavirus y volará a Japón para reintegrarse al equipo el jueves. Y se planea que los tres jugadores que estaban en las finales de la NBA ” Khris Middleton y Jrue Holiday de los flamantes campeones Bucks de Milwaukee y Devin Booker de los Suns de Phoenix ” estén con el equipo para el sábado.

Quiero celebrar esto y entonces subirme al vuelo y representar a mi país, dijo Holiday en Milwaukee, donde los Bucks sellaron el cetro el martes.

El resto de la nómina estadounidense practicó por primera vez en Japón el miércoles, un día después de partir de Las Vegas. Lo más probable sigue siendo que el equipo ” que ya tuvo a Kevin Love y Bradley Beal remplazados por JaVale McGee y Keldon Johnson ” tendrá solamente una práctica juntos antes del comienzo d ellos partidos.

No hay mucho que podamos hacer cuando llegan aquí el día antes, dijo el entrenador Gregg Popovich el miércoles en Tokio. Por suerte, es baloncesto. Trata de mantener las cosas simples y hacer lo que podemos hacer ... Lo bueno es que van a estar en forma. No sé cómo los va a afectar el avión, porque no es un vuelo fácil.

Los estadounidenses llegaron a Tokio con solamente ocho de los 12 jugadores debido a la situación de LaVine y las finales de la NBA.