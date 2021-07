Tokio 2020 se suma a historia de Juegos Olímpicos inusuales

los 100 metros, los 200 metros y el salto largo.

Marty Glickman y Sam Stoller eran dos de los miembros esperados de la cuarteta del relevo 4x100. Fueron remplazados por Owens y Ralph Metcalfe, que ganaron la carrera junto con Frank Wykoff y Foy Draper con un récord mundial.

Lo que hizo fea la situación, escribió Wallechinsky en The Complete Book of the Olympics en el 2012, fue que Stoller y Glickman eran los únicos miembros judíos del equipo de pista de Estados Unidos y regresaron al país como los únicos miembros del equipo que no compitieron.