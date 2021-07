Equilibrio tiene a los Bucks cerca de 1er título en 50 años

Giannis Antetokounmpo cree que es la tenacidad de los Bucks lo que tiene a Milwaukee a un juego de su primer campeonato en medio siglo.

Esa persistencia es la que le ha permitido a los Bucks remontar un déficit de 0-2 en las Finales de la NBA. Milwaukee tiene ventaja de 3-2 sobre los Suns de Phoenix en su regreso a casa en busca de un decisivo triunfo en el Juego 6 el martes.

Siento que no nos detenemos", dijo Antetokounmpo. "He sido parte de varios equipos. Generalmente cuando vas abajo por 15 o 16 o lo que sea, en desventaja 0-2 o cualquier escenario, como que te detienes. Como que dejas de competir de alguna manera. Pero siento que en este equipo no hacemos eso.

Los Bucks tomaron ventaja en las Finales con victoria 123-119 en el Juego 5 en Phoenix, un juego que dejó al descubierto su sorprendente equilibrio.

Milwaukee promedió 120,1 puntos por partido en la temporada regular, el equipo mejor anotador en la NBA desde 1983-84, cuando los Nuggets de Denver y los Spurs de San Antonio ambos rebasaron ese promedio. Pero tomaron la ventaja en la serie con jugadas defensivas memorables.

En la victoria 109-103 en el Juego 3, los Bucks tenían ventaja de dos puntos cuando Antetokounmpo bloqueó un intento de clavada de Deandre Ayton con poco más de un minuto por jugar. Todavía estaban arriba por dos cuando Jrue Holiday le robó un balón a Chris Paul para dar inicio a un rompimiento rápido que resultó en una canasta de Khris Middleton con 27,2 segundos restantes.

Holiday volvió a aparecer el sábado cuando los Suns recortaron un déficit de 108-94 en el cuarto periodo a un solo punto. Holiday le robó el balón a Devin Booker y asistió a Antetokounmpo, quien consiguió una contundente clavada mientras recibía falta a 13,5 segundos del final.

Honestamente fue una gran defensiva en equipo, dijo Holiday. Siento que sabíamos que Booker quería tomar el último disparo y le jugamos una gran defensa y lo hicimos dar la espalda y giró directamente hacia mí. Creo que estuve en el lugar preciso en el momento indicado".

Los Bucks pagaron un alto precio por adquirir a Holiday en busca de dar el siguiente paso luego de registrar el mejor récord en temporada regular en 2018-19 y 2019-20, pero quedarse cortos en alcanzar las finales en esas campañas.

Holiday respondió al ser reconocido como miembro del mejor equipo defensivo de la NBA y ha mantenido el paso en las Finales.

El trabajo no ha terminado. Tenemos que darnos cuenta de ello, tenemos que mantenernos en el presente, dejó en claro Antetokounmpo.