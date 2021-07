F1: Hamilton obtiene polémico triunfo en GP Británico

Lewis Hamilton obtuvo el domingo una victoria polémica en el Gran Premio Británico luego de hacer contacto con el Red Bull de Max Verstappen, el líder del campeonato de la Fórmula Uno, en una acalorada batalla en la primera vuelta que terminó con el auto del holandés estrellado contra una barrera.

La bandera roja ondeó para la reparación de la barrera de neumáticos. Verstappen, que lució tambaleante al salir de su auto, permaneció bajo observación durante 30 minutos en el centro médico de Silverstone pero luego fue trasladado a un hospital local para evaluarlo a detalle.

Hamilton recibió un castigo de 10 segundos por haber hecho contacto con Verstappen. Pero el holandés de 23 año opinó al respecto desde el hospital.

Me alegro de estar bien. Me siento muy decepcionado por haber sido sacado de esta manera, tuiteó Verstappen. La sanción no nos ayuda y no hace justicia a la maniobra peligrosa que Lewis hizo en la pista".

Luego de cumplir esa sanción en el carril de pits, se fue al quinto lugar pero rápidamente recuperó dos sitios y el equipo de Mercedes ordenó a Valtteri Bottas que le cediera a Hamilton su segunda posición para darle oportunidad de ganar la carrera.

Eso le concedió 11 vueltas para perseguir al líder, Charles Leclerc, de Ferrari, y Hamilton pudo rebasarlo a tan solo dos vueltas del final ”en la misma curva donde impactó a Verstappen.

Leclerc terminó en el segundo sitio y Bottas completó el podio en tercero. El británico y siete veces campeón ganó en el circuito de casa para romper una racha de cinco carreras sin victoria. De paso redujo la ventaja de Verstappen en la tabla general de 33 puntos a ocho.

Gran trabajo, chicos. Muchas gracias por seguir empujando este año, Son una inspiración para mí. Falta mucho camino por recorrer pero creo en ustedes, dijo Hamilton desde la radio a su equipo de trabajo al final de la carrera.

El mexicano Sergio Pérez llegó en el 16to lugar después de una pésima actuación en la histórica carrera clasificatoria de sprint del sábado que lo condenó a iniciar desde el último sitio de la parrilla.

Verstappen venció a Hamilton al arranque por segundo día consecutivo en Silverstone y los dos aspirantes al título zigzaguearon frenéticamente por la punta. Sus autos hicieron contacto al menos un par de veces cuando Hamilton trataba de colocarse adelante de Verstappen.

Un neumático delantero del Mercedes de Hamilton tocó la parte trasera del Red Bull de Verstappen en el segundo contacto, y el auto del holandés salió de la pista, hacia la grava para luego estrellarse en la barrera de neumáticos. El auto de Verstappen perdió un neumático durante el giro.

Verstappen salió lentamente de su auto pero saludó al público cuando se dirigía al centro médico.

Con Max, ustedes saben que es muy agresivo. Y luego hoy, es decir, yo estaba plenamente a su lado y no tuve espacio suficiente, argumentó Hamilton luego de la carrera. Pero sin importar si estoy de acuerdo con la sanción, lo asimilaré y simplemente seguirá trabajando.

Hamilton había dicho al final de la clasificatoria de sprint del sábado que la clave para frenar a Verstappen era tomar la delantera desde el inicio de la carrera. Pero Verstappen de nueva cuenta fue demasiado veloz y desde el arranque se fue al frente.

Hamilton, el favorito del público local, intentó desesperadamente rebasar a Verstappen por dentro y por fuera antes que el contacto puso fin a la batalla. Leclerc tomó la delantera, Hamilton cayó al segundo lugar y el director de la escudería Mercedes, Toto Wolff, corrió hacia el área de control de carrera para argumentar en contra de cualquier sanción potencial para su piloto.

Él (Hamilton) es un campeón del mundo, no debería hacer maniobras como esa. Es inaceptable, subrayó el director de Red Bull, Christian Horner. Espero que Lewis esté muy contento consigo mismo. Lewis tiene más experiencia de la necesaria para saber que eso es inaceptable.

Me siento muy decepcionado que un piloto de su calibre haga una maniobra como esa. Es peligroso. Parecía desesperado. Y envió a un rival, por suerte ileso, al hospital. Para mí, esa es una victoria vacía.

Hamilton dijo a su equipo de Mercedes que la posición en la curva era suya y él no era culpable del choque.

Yo me hallaba adelante al llegar ahí, hombre, dijo Hamilton por radio. Estaba completamente al lado de él, era mi línea. Sí, él giró hacia mí, hombre.

Sin embargo, Red Bull no estuvo de acuerdo.

Este es un accidente enorme y era 100% la curva de Max, indicó Horner al control de carrera. En lo que a mí respecta, toda la culpa recae en Hamilton. Pudo causar un accidente enorme y gracias a dios él (Verstappen) salió ileso. Espero que ustedes lo resuelvan adecuadamente.

Verstappen había ganado tres carreras consecutivas antes del GP Británico e inició en la pole por cuarto Gran Premio seguido.