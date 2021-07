Negativas en el fútbol olímpico siempre condicionan

Argentina se había ilusionado con hacer uso del reglamento y convocar al zaguero Carlos Izquierdoz como uno de sus refuerzos mayores de 23 años para ir en busca de una tercera medalla de oro en el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos.

Pero el seleccionador argentino Fernando Batista se topó de inmediato con el obstáculo de siempre: la negativa del club del jugador. En este caso de Boca Juniors, al mismo tiempo inmerso en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Me cuesta entenderlo. Cada uno defiende sus cosas", se quejó Batista. Acá defiendo a la selección Argentina. Vamos a unos Juegos Olímpicos, me cuesta entender cómo no le dan la posibilidad a un jugador de ponerse la camiseta de la selección.

Armar la lista fue un dolor de cabeza para Batista. Se encontró con negativas para otros mayores, como los atacantes íngel Correa y Sebastián Driussi, y de otros menores, entre los volantes Matías Zaracho y Nicolás Capaldo.

Para colmo, varios jugadores que conforman la base Sub23 Albiceleste entraron en el plantel que acaba de coronarse campeón de la Copa América: el propio Correa, Cristian Romero, Nicolás González, Lisandro Martínez, Nicolás Domínguez, amén de otros menores como Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios y Lautaro Martínez.

"No soy yo quien va a arreglar ese tema. Viene de hace bastante, dijo Batista.

La negativa de los clubes a ceder jugadores para la cita olímpica desencadenó la renuncia de Gerardo Martino al seleccionado mayor poco antes de Río 2016.

La coincidencia de los Juegos Olímpicos con el comienzo de las temporadas en Europa y otros lares afecta a muchos. El anfitrión Japón no podrá contar con su máxima figura. El delantero Takumi Minamino está comprometido con un Liverpool que se pone a punto para intentar recuperar el título de la Liga Premier.

Egipto, que comparte grupo de primera ronda con España, Australia y Argentina, no pudo citar a Mohamed Salah, compañero de Minamino en los Reds.

El único país que sí obliga a los clubes ceder a sus jugadores es España. La Roja se presenta con seis integrantes del seleccionado que acaba de alcanzar las semifinales del Campeonato Europeo: el arquero Unai Simón; los zagueros Eric García y Pau Torres; el volante Pedri y los atacantes Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. Pedro entró en el once ideal de la Euro.

MÉXICO

Campeones en Londres 2012 y eliminados tras la primera ronda en Río, México ha podido armar un conjunto competitivo y ambiciona volver al podio. Se batirán con Francia, Sudáfrica y Japón en la fase de grupos.

Es un grupo duro, pero todos son difíciles en estas instancias", dijo el técnico mexicano Jaime Lozano. Los he visto (a los jugadores) muy enfocados, también han madurado, fue un año en que se aplazó todo esto y al final viene con vivencias, con experiencias distintas, te da para madurar en todos los aspectos.

El defensor César Montes y el mediocampista Erick Aguirre jugarán sus segundos Juegos Olímpicos con México, a pesar de que ninguno es refuerzo mayor de edad. Los dos participaron en Río 2016 y ahora lo harán con 24 años debido a que la FIFA aumentó un año la elegibilidad por la pandemia.

Otro que irá a sus segundos olímpicos es el portero Guillermo Ochoa, quien fue suplente en Atenas 2004.

LA CONEXIí“N MEXICANA DE FRANCIA

Francia intentará quedar como reinante campeón mundial y olímpico. Llamativamente, Les Bleus citaron a dos delanteros que militan con Tigres UANL de la liga mexicana: Florian Thauvin y André-Pierre Gignac. Thauvin se colgó la medalla de campeón mundial en Rusia 2018, donde apenas jugó un minuto al ingresar en los postrimerías de un partido por Kylian Mbappé.

Francia, para mí, puede ser el equipo que más calidad tenga en el torneo", advirtió Lozano. Tienen muchos jugadores jóvenes en los mejores equipos del mundo siendo titulares.

BRASIL

Hace cinco años como anfitrión, Brasil sobrevivió la primera ronda tras arrancar con dos empates. Los actuales campeones enfrentarán a Alemania, Arabia Saudí y Costa del Marfil.

Neymar no podrá ganar un segundo oro olímpico tras participar en la Copa América. Pero lleva a Dani Alves, el veterano lateral de 38 años que militó en el Barcelona y ahora lo hace en Sao Paulo.

La otra llave es conformada por Honduras, Rumania, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

LOGíSTICA

El fútbol suele ser el evento que conecta a la ciudad anfitriona de los Juegos con el resto del país, pero el deporte podría generar más inquietud que entusiasmo en Japón.

Las travesías por varias ciudades es algo no deseado cuando Japón alberga la cita tratando de mantener a raya los contagios de COVID-19.

De los siete estadios, cinco están fuera del área metropolitana de Tokio. Para ir a Sapporo, al norte, se precisa de un vuelo de 100 minutos desde la capital.

Y al prohibirse la presencia de público, el seleccionado japonés no podrá palpitar el tipo de emoción que se vivió en Brasil, con un estadio Maracaná repleto para ser testigo de uno de los momentos más memorables de Río 2016, cuando Neymar cobró un penal que aseguró para los anfitriones el primer oro olímpico en el fútbol masculino.

Japón tiene poca jerarquía en el fútbol olímpico. Su única medalla entre los hombres fue un bronce en los Juegos de México 1968.