Ohtani, pitcher abridor y primer bate en Juego de Estrellas

Shohei Ohtani será el pitcher abridor y bateará primero en el orden ofensivo como el designado del equipo de la Liga Americana en el Juego de Estrellas, otro hito del polifuncional pelotero japonés.

En su cuarta temporada en las Grandes Ligas con los íngelinos de Los íngeles, Ohtani hará historia el martes como el primer titular con dos funciones en un Juegos de Estrella, la exhibición de mitad de temporada que empezó a escenificarse en 1933.

No me esperaba en lo absoluto que me iban a seleccionar como pitcher", dijo Ohtani. Es un gran honor y trataré de hacer lo mejor que pueda".

El astro de 27 años ha sido la sensación del béisbol por sus proezas en el plato y el montículo. Lidera las mayores con 33 jonrones y tiene marca de 4-1 con efectividad de 3.49 en 13 aperturas.

Esto es lo que los fanáticos quieren ver", dijo Kevin Cash, el mánager de la Liga Americana y de Tampa Bay.

La alineación titular de la Americana para la exhibición en el Coors Field fue anunciada el lunes.

Ohtani fue elegido como bateador designado mediante la votación de los fanáticos y quedó en el elenco de lanzadores al recibir el apoyo de sus colegas. Batea para .279, con 70 impulsadas, sólo por detrás de las 73 de Vladimir Guerrero Jr. (Toronto) y las 72 de Rafael Devers (Boston).

En la lomita, Ohtani lleva 87 ponches con 35 boletos en 67 innings. Su recta promedia las 93.8 mph, esencialmente el mismo 93.7 mph de velocidad cuando la pelota sale despedida al hacer contacto con su bate, entre los mejores en las mayores.

Nadie se ha destacado como pitcher y bateador desde Babe Ruth, el último que lanzó de manera regular en 1919. Ohtani también tendrá acción en el Derby de Jonrones que se realizaba la noche del lunes.

Ohtani será el segundo lanzador de Japón que abre en un Juego de Estrellas, emulando a Hideo Nomo en 1995, y el tercero de Asia. El surcoreano Hyun Jin Ryu abrió en 2019.

Un cambio de las reglas para este Juego de Estrellas permitirá a Ohtani, anotado como designado, ser considerado como un jugador de dos roles, y podrá batear cuando sea relevado como lanzador.

Le rogué a Grandes Ligas modificar la regla", dijo Cash.

El Juego de Estrellas retorna este año tras ser cancelado el evento de 2020 en el Dodger Stadium en Los íngeles debido a la pandemia de coronavirus, que demoró el inicio de la campaña hasta el 23 de julio.