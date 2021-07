Matsuyama, Watson y Duval se pierden el Abierto Británico

Tres golfistas, entre ellos el actual campeón del Masters Hideki Matsuyama, anunciaron que no participarán en el Abierto Británico la próxima semana, sumándose a una lista creciente ante las preocupaciones en torno a la pandemia de coronavirus.

Bubba Watson, bicampeón del Masters, y David Duval, excampeón del Abierto Británico, también renunciaron el domingo, con lo que llega a 13 el número de jugadores que cambian de parecer tras haber previsto competir en el club de golf Royal St. George.

Matsuyama dio positivo en coronavirus durante el Rocket Mortgage Classic la semana pasada en Detroit y se ha mantenido en un autoconfinamiento. Si bien continúa sin presentar síntomas, ha dado positivo en COVID-19 en las pruebas subsecuentes.

Me siento bien pero no he podido entrenar para prepararme para el Abierto, dijo Matsuyama en un comunicado emitido por el club escocés.

Watson reveló que se vio obligado a cancelar su participación después de estar en contacto cercano con alguien que había dado positivo en COVID-19.