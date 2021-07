Estadounidense Kuss se impone en la 15ta etapa del Tour

Sepp Kuss no podía ocultar la sonrisa de oreja a oreja al acelerar hacia la meta para convertirse en el primer estadounidense que gana una etapa del Tour de Francia en 10 años.

Justo antes de llevarse la victoria en el extenuante recorrido del domingo, Kuss aventó sus lentes de sol hacia el público y alzó los brazos para luego cubrirse el rostro.

Tyler Farrar había sido el último estadounidense en salir airoso en una etapa de la competencia ciclista más importante del mundo en 2011.

Es algo increíble, no tengo palabras", dijo Kuss.

El corredor de 26 años, oriundo de Colorado, esperó hasta el final para lanzar su ataque en el duro trayecto de 191 kilómetros (118 millas) entre Ceret, a las faldas de los Pirineos, hasta la meta en Andorra.

Era el día de Sepp", dijo Wout van Aert, su compañero del equipo Jumbo-Visma que le ayudó en la escapada. Vive en Andorra y se preparó para esra etapa.

Kuss atacó en la subida al Col de Beixalis, un ascenso de 1.796 metros, y mantuvo la distancia frente al veterano español Alejandro Valverde, quien entró 23 segundos detrás. El holandés Wout Poels quedó tercero y se apoderó de la casa de puntos rojos al mejor escalador.

Para ser honesto, había sufrido bastante en este Tour de Francia. No sentía que tenía fuerzas en las piernas. Hoy sabía que iba a terminar donde vivo, así que salí motivado", dijo Kuss.

Beixalis fue el ascenso más pronunciado de un día de varias subidas a los Pirineos. La velocidad promedio de Kuss al subir fue de 20.4 kph (12.7 mph), y de 57.9 kph (36 mph) al descender, cronometrando una velocidad máxima de 80.6 kph (50 mph).

El líder general Tadej Pogacar se afianzó rumbo a la conquista de un segundo título.

Pogacar apenas se vio exigido al final de la etapa, cuando Jonas Vingegaard emuló a Ben O™Connor con un par de ataques.

Pero el esloveno respondió a ambos sin mayores sobresaltos y amplió a más de cinco minutos su ventaja al tope de la clasificación general sobre el colombiano Rigoberto Urán y Vingegaard. Guillaume Martin, quien amaneció segundo en la general, retrocedió al noveno puesto.

Me sentí bien, no inquieté para nada en el último ascenso. Lo que necesito hacer es no perderle la pisada a esos corredores", dijo Pogacar. Mi equipo hizo un excelente trabajo protegiéndome durante todo el día".

El pelotón podrá tomar un respiro el lunes, el segundo día de descanso del Tour previo a nuevos ascensos el martes.