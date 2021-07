Di María, del trauma de lesiones al gol histórico en final

íngel Di María reconoció alguna vez que debió tratarse con un psicólogo por su trauma con las finales.

Lo superó el sábado, con el gol que le dio a la Argentina el triunfo 1-0 ante Brasil en la final de la Copa América en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

No puedo llorar, no puedo caer, soñamos tanto con lograr esto, peleamos tanto, mucha gente decía que no volvamos, yo seguí dándome la cabeza contra la pared, hoy se rompió y gracias a Dios se pudo lograr el título tan deseado, declaró Fideo tras la vuelta olímpica con el trofeo continental, el primero para Argentina desde 1993. Estaba dicho, teníamos que ganarla acá y se ganó.

A la salida de su defensa, Rodrigo De Paul lo divisó a los lejos y lanzó el pelotazo. El lateral Renan Lodi pifió en el cierre y el extremo del París Saint-Germain definió de emboquillada por arriba de Ederson a los 22 minutos.

En el equipo campeón, Di María junto al capitán Lionel Messi y el delantero Sergio Agí¼ero son los únicos sobrevivientes del seleccionado que perdió la final del Mundial 2014 y que también mordieron el polvo ante Chile en la Copa América de 2015 y 2016. Su físico sufrió más que ninguno.

Él me decía ˜gracias™ y yo le decía ˜gracias™ a él. Me dijo que iba a ser ˜tu™ final, la revancha de Chile, de Estados Unidos, del Mundial, hoy se dio. El fútbol es así, las revanchas son así y se vio que tenía que ser hoy, comentó emocionado Di María, en referencia a Messi.

Uno de los jugadores argentinos de carrera más brillante en el fútbol europeo -Real Madrid, Manchester United y PSG, entre otros- no pudo disputar la final de la Copa del Mundo por un desgarro en cuartos de final.

Un año después, otra lesión muscular lo obligó a pedir el cambio ante Chile en la final de la Copa América. Tampoco estuvo óptimo en el nuevo duelo ante La Roja por el cetro de la Copa América Centenario 2016.

Fue entonces que Di María recurrió a un profesional, mientras en Argentina clamaban por su retiro de la selección.

Cuando Lionel Scaloni inició la renovación tras el Mundial 2018, Di María declaró públicamente que él estaba dispuesto a seguir jugando para su país, pero el entrenador se inclinó por otros jugadores para su posición.

Tras una gran temporada en el club parisino, Di María fue citado para la Copa América de Brasil. Empezó como suplente de Nicolás González y cuando le tocó entrar lo hizo en gran forma, sacándole ventaja a su rival en el puesto para jugar el partido decisivo.

Antes del partido le había dicho (a De Paul) que el lateral (Renan Lodi) se dormía un poco en la marca, fue un pase perfecto, elogió Di María a su asistidor. Recordó que había anotado el gol con el cual Argentina había derrotado también a Brasil en la final olímpica de 2008.

Antes del complemento, el delantero se dobló el tobillo tras pisar el área y cayó con una mueca de dolor evidente, que llevó a pensar lo peor. Pero se recuperó y jugó hasta los 80 minutos cuando fue reemplazado por González.

Di María le dedicó la final a a la familia, a toda la gente que siempre estuvo atrás, a los que siempre nos bancaron (apoyaron).

Y prometió más alegrías: Esto da para seguir acá, viene el Mundial dentro de poco y este es un envión muy grande.