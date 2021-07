Adolescente británica Raducanu asombra en Wimbledon

Coco Gauff no es la única adolescente haciendo olas en Wimbledon ahora mismo. Emma Raducanu inesperadamente le ha robado parte del protagonismo.

Raducanu, británica de 18 años, y Gauff, estadounidense de 17, avanzaron el sábado a los octavos de final del certamen de Grand Slam en césped, haciéndolo con un intervalo de escasos minutos entre las dos.

Para Gauff, es la segunda vez que se instala en la segunda semana de Wimbledon tras su rutilante debut en 2019, y ahora es habitual verla jugar en la Cancha Central.

En el caso de Raducanu, en su primera participación en un grande, su inesperada racha de victorias la ha transformada en la nueva mimada del público británico.

Raducanu se convirtió en la mujer británica más joven en la era abierta que alcanza la cuarta ronda en el All England Club tras doblegar a la veterana Sorana Cirstea por 6-3, 7-5.

¿Quién se lo hubiera imaginado, se preguntó Raducanu. Cuando me puse a empacar para venir a la burbuja, mis padres me decían: ˜¿no estás empacando muchos trajes para jugar?™ Creo que esta noche me pongo a lavar la ropa.

Raducanu, quien recibió una invitación de los organizadores para entrar al cuadro principal, no se intimidó al aparecer en la Cancha 1. Se llevó ocho juegos seguidos para tomar una ventaja 3-0 en el segundo set. Pero le costó despachar a la rumana Cirstea, sin poder capitalizar tres bolas de quiebre en el siguiente juego. Perdió el saque posteriormente y dejó ir otras cinco bolas de quiebre con el marcador 4-3 en un maratónico juego que tomó casi 15 minutos.

Y Raducanu precisó de tres match points en el último juego antes que Cirstea depositó un forehand en la red.

Gauff no tuvo sobresaltos para deshacerse 6-3, 6-3 de la eslovena Kaja Juvan en la Cancha Central.

La rival de turno de Gauff será la alemana Angelique Kerber, campeona de Wimbledon en 2018. La 25ta cabeza de serie doblegó 2-6, 6-0, 6-1 a Aliaksandra Sasnovich, la bielorrusa que sorteó la primera ronda cuando Serena Williams tuvo que abandonar por una lesión en la pierna derecha en el primer set.

Raducanu se las verá con Ajla Tomljanovic, quien protagonizó una encendida discusión con Jelena Ostapenko tras su partido de tercera ronda. Tomljanovic acusó a Ostapenko de fingir una lesión al pedir una pausa para atención médico, al quedar perdiendo 4-0 en el tercer set. Intercambiaron insultos en la red al final.

Tu conducta es fea", dijo Ostapenko. No sabes respetar.

Tú eres la que tendría que hablar", respondió Tomljanovic, quien se impuso 4-6, 6-4, 6-2.

La checa Barbora Krejcikova, la flamante campeona del Abierto de Francia, derrotó a la letona Anastasija Sevastova por 7-6 (1), 3-6, 7-5.

Roger Federer accedió a la cuarta ronda por 18va ocasión, extendiendo su récord. El astro suizo lo hizo tras derrotar 6-4, 6-4, 5-7, 6-4 a Cameron Norrie en la Cancha Central. Norrie era el último británico que seguía en carrera en el cuadro masculino.

Federer titubeó en el tercer set al dejar escapar un par de bolas de quiebre con el marcador 5-5 y Norrie procedió a romperle el servicio con un juego inmaculado.

Luego de un intercambio de quiebres en el cuarto parcial, Federer volvió a romper para irse arriba 5-4. El ocho veces campeón de Wimbledon chocará el lunes contra el italiano Lorenzo Sonego (23er preclasificado).

También avanzaron el alemán Alexander Zverev (4to cabeza de serie) y Matteo Berrettini (7mo).

Nick Kyrgios tuvo que abandonar por una lesión abdominal tras el segundo set de su duelo de tercera ronda contra el canadiense Felix Auger-Aliassime (16to). Kyrgios explicó al kinesiólogo que no podía seguir y temía un desgarro.

Esta peor y peor. Intento pero no puedo", dijo el australiano que había ganado 6-2 el primer set y luego cedió 6-1 el segundo.