Neymar y Sánchez vuelven en duelo de Copa América

Brasil, el anfitrión y monarca vigente, tendrá de regreso al astro del que prescindió en el último partido. Chile recuperará también a una figura, tras una ausencia más larga.

Neymar volverá con la Canarinha y Alexis Sánchez se recuperó de una lesión muscular de pantorrilla que le impidió participar en la fase de grupos de la Copa América.

Ambos equipos se verán las caras este viernes, en un duelo de cuartos de final sobre la cancha del Estádio Nilton Santos en Río de Janeiro.

Brasil dio descanso a algunos titulares indiscutibles el domingo, durante el partido que empató 1-1 frente a Ecuador. Entre ellos estuvieron Neymar, el zaguero Thiago Silva y el delantero Gabriel Jesús. Otros, como Casemiro, ingresaron como suplentes en ese cotejo.

Luego de cosechar tres victorias en cuatro partidos de la fase de grupos, Brasil es el claro favorito para ceñirse la corona. La única victoria de Chile en la primera ronda llegó ante Bolivia.

Y hasta ahora, la Roja no ha lucido la forma que la llevó a conquistar dos títulos seguidos del torneo, en 2015 y 16.

Uno de los encuentros memorables entre Brasil y Chile se remonta a los octavos de final de la Copa del Mundo de 2014. El tiempo regular terminó con empate 1-1 tras los goles de David Luiz y Sánchez.

Chile estuvo cerca de llevarse el triunfo en tiempo extra, con un disparo de Mauricio Pinilla que impactó el travesaño en el último minuto.

Sin embargo, Brasil se impuso 3-2 en los penales ”Pinilla falló también desde los 11 pasos.

Una de las imágenes que perduró de ese duelo fue la de Thiago Silva, quien podría jugar de inicio el viernes y quien derramó lágrimas por la tensión en la tanda de penales.

No me programé para ponerme emotivo. Simplemente fue algo que ocurrió, dijo Silva el miércoles durante una conferencia de prensa. Me etiquetaron de manera negativa por aquel momento ante Chile. Eso me entristeció durante algún tiempo, pero fue también una experiencia de aprendizaje, pues pude prepararme para otros objetivos, para duelos defensivos.

La ausencia de Sánchez habría incidido en la producción del equipo. La Roja consiguió sólo tres goles, incluidos dos de Eduardo Vargas y uno de Ben Brereton.

El técnico uruguayo Martín Lasarte decidirá tras la práctica de este jueves si Sánchez, de 32 años, jugará de inicio contra Brasil o estará en el banquillo.

El hecho de jugar un torneo donde nos toca enfrentar al local siempre es una dificultad. Brasil ha dado muestras de ser, además de eso, el equipo posiblemente más en forma, y eso lógicamente genera una dificultad, pero también es una oportunidad, evaluó Lasarte. Vamos a trabajar para intentar minimizar sus virtudes.