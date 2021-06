Pogacar arrasa a su rivales en la crono del Tour

El campeón defensor Tadej Pogacar ofreció el miércoles una exhibición de fuerza en la contrarreloj individual en el Tour de Francia y confirmó con creces que es el gran favorito para repetir como campeón de la ronda ciclista de tres semanas.

Pogacar estaba rezagado a 39 segundos del líder Mathieu van der Poel al dar inicio la quinta etapa en la región occidental de Mayenne. Acabó rebanando buena parte del déficit para situarse segundo en la clasificación general.

Con una demostración de poder y técnica, el esloveno de 22 años dominó el tramo de 22,7 kilómetros (14 millas) entre Change y Laval para alejarse de los demás candidatos al título.

Pogacar fue 44 segundo más rápido que su compatriota Primoz Roglic, subcampeón de la pasada edición. El británico Geraint Thomas, campeón del Tour en 2018, cedió 1:18. Y el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia en 2019 y con grandes ambiciones en este Tour, se descolgó a 1:44

He tenido un día fenomenal. No he cometido errores", dijo Pogacar.

Van der Poel no asoma como un rival de cuidado en la alta montaña, anticipándose que el holandés salga de la lucha por el título una vez la carrera ascienda a los Alpes esta semana.

No podré retener (el maillot amarillo) en las montañas, pero soy un fan de Tadej, es un gran tipo y lo que hace es increíble", dijo Van der Poel.

Pogacar sacó a relucir su poderío a lo largo de la distancia llana y no aflojó cuando le tocó pedalear en las colinas dispersas en el trayecto.

En una posición aerodinámica, Pogacar negoció con perfección las curvas cerradas de un cierre muy técnico y cubrió la ruta en 32 minutos, con una velocidad promedio de 51 kilómetros por hora.

El corredor del equipo UAE Team Emirates fue el segundo más joven en la historia en consagrarse campeón del Tour el año pasado tras una notable victoria en una contrarreloj que se escenificó el día antes de la procesión final a París.