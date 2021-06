Martino defiende llamado de Funes Mori a selección mexicana

El entrenador argentino Gerardo Martino ha escuchado las críticas que le han hecho por llamar a su compatriota Rogelio Funes Mori a la selección mexicana, pero ha hecho oídos sordos a ellas y el martes dijo que haberlo convocado le da jerarquía al ataque mexicano.

Funes Mori, quien se naturalizó mexicano hace un par de semanas, se apresta para debutar con la casaca azteca en uno de los dos partidos amistosos que se avecinan, el primero ante Panamá, el miércoles, y el otro ante Nigeria, el sábado.

Algunos ex jugadores de selección nacional como Hugo Sánchez y Jared Borgetti han sido algunas voces que se han manifestado en contra del llamado del Mellizo.

En una selección siempre se abre a la opinión, el debate y el tener opiniones distintas, dijo Martino en una rueda de prensa Todo el mundo tiene derecho a opinar y expresar su gusto o reprobación, no es algo nuevo o incorrecto, mucho menos exfutbolistas de selección que hoy son periodistas y tienen que opinar.

Funes Mori, quien requirió un permiso de FIFA para poder jugar con México luego de vestir en una ocasión la camiseta de la selección absoluta de Argentina en el 2012, comenzó a entrenar con el combinado tricolor desde la semana pasada.

Entrena con mucha ilusión y es un futbolista que seguramente va a elevar la vara de la competitividad, hay muchos jugadores en ese puesto, algunos con más experiencia y otros más jóvenes que vienen creciendo, dijo Martino. Me parece que la presencia de él (Funes Mori) jerarquiza la competencia.

La presencia de Funes Mori se volvió más importante para los mexicanos por la fractura de cráneo que sufrió su goleador Raúl Jiménez y que lo tiene alejado de las canchas desde finales del año pasado.

En los amistosos pasados, Martino probó a Henry Martín y a Alan Pulido en el puesto de nueve, pero ambos quedaron a deber.

Pulido recientemente sufrió una lesión en el pie que requirió puntos de sutura, pero Martino dijo que no pone en duda su participación en la Copa de Oro.

En el caso de Pulido no hay ninguna posibilidad por el tipo de lesión que tiene de que no esté en la competencia, agregó Martino. Si no surgen otro tipo de inconvenientes, Pulido estará apto para la competencia.

Esa es una buena nueva en el campamento tricolor, donde las lesiones de los delanteros José Juan Macías y Rodolfo Pizarro aunadas a la de Jiménez, han disminuido el potencial de la ofensiva.

Martino reconoció que probablemente a esos lesionados se una el volante Andrés Guardado, pero aun están evaluado si conviene mantenerlo en la plantilla para la Copa de Oro.