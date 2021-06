WIMBLEDON 2021: Andy Murray regresa a su casa

Esto es lo que cruzó por la mente de Andy Murray mientras veía por televisión el partido de Novak Djokovic contra Rafael Nadal:

Estaba un poco celoso viéndoles, con muchas ganas de ser parte de esos partidos", dijo Murray recientemente. Me gustaría seguir compitiendo contra ellos en semis y otras instancias en los Slams. Me encantaría. No lo voy a ocultar.

Es por ello que en cierta medida el escocés de 34 años persiste en el tenis tras dos cirugías en la cadera y reaparecer en Wimbledon, donde la acción se pone en marcha el lunes tras la cancelación del torneo en 2019. Competirá en el cuadro de sencillos por primera vez desde 2017 en el sitio donde ganó dos de sus tres títulos de Grand Slam.

Es algo que llevo muy arraigado. Ha sido el único oficio de mi vida. No es fácil renunciar a ello", dijo Murray, cuya consagración en el All England Club en 2013 le convirtió en el primer varón británico campeón del torneo en 77 años. Echo de menos estar en la Cancha Central, cosas así.

El ex número uno mundial regresó a la actividad en el torneo de Queen™s Club, luego de tres meses sin jugar. Se encuentra fuera del Top 100 y entró al cuadro principal gracias a una invitación de los organizadores.

Murray se estrenará en la Cancha Central en el primer día, midiéndose contra el georgiano Nikoloz Basilashvili (24to del ránking).

Como parte de su preparación, Murray entrenó con Federer la semana pasada.

Fue muy lindo compartir pista otra vez con Andy. Quedamos preguntándonos cuando había sido la última vez que nos habíamos encontrado en una pista. Se le ve bien. Uno nota que está a gusto en el césped... Yo espero que pueda llegar lejos", dijo Federer.

La 134ta edición de Wimbledon tiene otras notas destacadas:

COCO REGRESA

La última vez que Wimbledon se escenificó, Coco Gauff irrumpió en la escena mundial.

Entonces con 15 años y fuera de las primeras 300 del ránking, la estadounidense hizo historia al convertirse en la jugadora más joven surgida de la fase previa en hacer su debut de Grand Slam. Como si eso fuera poco, derrotó a Venus Williams y a otras dos jugadores antes de caer ante la eventual campeona Simona Halep en la cuarta ronda.

Ahora con 17 años, Gauff sigue en alza. Ya cuenta con dos títulos WTA en su palmarés y alcanzó los cuartos de final del Abierto de Francia. Su paulatino ascenso en los ránkings la dejó como 20ma cabeza de serie en Wimbledon.

BURBUJA

Un año después de cancelar el torneo por la pandemia, el All England Club ha establecido un entorno de riesgo mínimo, con pruebas de COVID-19, rastreo de contratos y que todos los jugadores y acompañantes se alojen en un hotel designado en Londres.

La regla aplica a los propios jugadores británicos que suelen quedarse en sus casas o a los que alquilaban casas cercas de la villa de Wimbledon.

AUSENTES

Con Serena Williams buscando un 24to título de Grand Slam y Djokovic el 20mo, varias luminarias del tenis brillan por su ausencia.

El grupo incluye a dos de las tres primeras del escalafón femenino: la campeona vigente Simona Halep y Naomi Osaka. También dos de los cinco primeros del ránking ATP: Nadal y Dominic Thiem.